Social Dependența de dulce, un pericol real. Alegerile sănătoase, la îndemâna oricui







Dr. Cezar, medic cardiolog, a încercat celebra ciocolată Dubai, care conține kataif și umplutură de fistic, și a declarat că „nu a putut să o mănânce” din cauza dulcimii excesive. „Îmi dau seama că are succes, pentru că lumea e obișnuită cu acest nivel de dulce”, a afirmat medicul pasionat de nutriție.

Ciocolata Dubai, excesiv de dulce

Ciocolata Dubai, o combinație de ciocolată fină, kataif crocant și fistic, a devenit virală pe internet, însă Dr. Cezar a recunoscut că a fost „uimit” de cât de dulce este.

„A fost la modă ciocolata Dubai, am vrut să văd cum este. Am cumpărat, am gustat și am aruncat-o nu am putut să o mănânc. Cât de dulce e, îmi crăpa capul. Dar îmi dau seama că are succes, pentru că lumea e obișnuită cu acest nivel de dulce.

Mă duc pe la o cofetărie din asta, nu pot să mănânc absolut nimic. Sunt exagerat de dulci. De ce? Pentru că societatea s-a adaptat la dulce și lumea asta se cumpără”, a afirmat dr. Cezar, într-o postare pe pagina Facebook.

Dependența de dulce

Conform medicului, oamenii s-au obișnuit să consume zahăr și să dezvolte o dependență de acesta, deoarece se regăsește în mezeluri, carne procesată și pâine.

„De ce? Pentru că lumea asta cere: că e gustos, că e bun. Că dacă nu pui, deja gustul se modifică și nu mai place . Și e un cerc vicios, nu e neapărat cineva vinovat”, mai spune în postare dr. Cezar.

Sănătatea depinde de alegerile fiecăruia

Cardialogul afirmă că „salvarea vine doar de la individ, care trebuie să facă alegeri conștiente și nu pe bază de instincte primare, animalice”.

„Este spiritul, care este conștient, și animăluțul, care nu poate, care e dependent. Cine duce mâna aia către la raft, cine duce mâna la gura? Ăla care vrea să fie sănătos, conștient, care înțelege? Sau o entitate supusă unor influențe, care nu sunt ale sale. Cine vrea să se otrăvească singur?”, își încheie postarea dr. Cezar.