Denis Alibec, enervat de ieșirea publică a lui Gigi Becali. Răspunsul atacantului de la Farul

Denis Alibec. Sursă foto: Facebook/FCSB
Denis Alibec i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce a fost criticat public de finanțatorul de la FCSB. În condițiile în care atacantul evoluează pentru Farul, nu pentru gruparea „roș-albastră”. După ce echipa de la Ovidiu a pierdut la FC Argeș, scor 0-1, latifundiarul din Pipera l-a criticat pe Alibec. El a afirmat că aștepta ca atacantul să-l ajute prin evoluția sa, pentru a-i împiedica pe piteștenii să ajungă în play-off-ul Superligii.

Denis Alibec, enervat de ieșirea publică a lui Gigi Becali. Răspunsul atacantului de la Farul

Mai ales că l-a lăsat să plece la Farul Constanța în această iarnă. Alibec nu a ocolit subiectul, azi, la conferința de presă la care a participat și l-a ironizat pe Gigi Becali. „Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a afirmat vârful Farului.

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video

„Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva”

„Nu cred că a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva. Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi.

Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a afirmat și Ianis Zicu, antrenorul Farului.

Meci important cu CFR Cluj

Constănțenii nu mai au șanse să ajungă în play-off și vor evolua cu CFR Cluj, formație care se află în luptă directă cu cei de la FCSB pentru a termina sezonul regulat în partea superioară a ierarhiei campionatului intern.

