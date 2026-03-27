International

Declarațiile lui Donald Trump schimbă prețul petrolului. Cotația Brent a coborât cu 84 de cenți

Comentează știrea
Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Din cuprinsul articolului

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere vineri, după ce președintele american Donald Trump a anunțat o suspendare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice și evoluții favorabile în discuțiile cu Iranul, potrivit CNBC.

Cotația Brent a coborât cu 84 de cenți, echivalentul a 0,8%, până la 107,17 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1,02 dolari, adică 1,1%, ajungând la 93,46 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Evoluția vine pe fondul reacției pieței la anunțurile făcute de liderul de la Casa Albă privind relaxarea tensiunilor din regiune.

În urmă cu o zi, prețurile petrolului înregistraseră o creștere semnificativă, recuperând pierderile din 25 martie, în contextul în care temerile legate de extinderea conflictului din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piețele internaționale.

Petrol

Petrol. Sursă foto: Freepik

Donald Trump oferă răgaz de zece zile iranienilor

Donald Trump a transmis că va prelungi suspendarea atacurilor asupra unor obiective energetice, măsură care influențează direct piața petrolului.

„La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026”, nota Trump joi pe platforma Truth Social.

În ceea ce privește dialogul dintre cele două părți, președintele american a indicat că negocierile evoluează într-o direcție favorabilă.

„Discuțiile sunt în curs și, în ciuda declarațiilor eronate contrare ale mass-mediei de știri false și ale altor părți, acestea decurg foarte bine”.

Impactul conflictului asupra pieței energiei

Situația din regiune continuă să aibă efecte importante asupra pieței globale. Agenția Internațională pentru Energie a evaluat contextul drept mai grav decât crizele petroliere din anii 1970 sau decât efectele generate de războiul din Ucraina.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a redus fluxurile internaționale de petrol cu aproximativ 11 milioane de barili, ceea ce amplifică presiunea asupra piețelor energetice.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale