De la Zexe la Zelateria. Ana Consulea și laboratorul amintirilor dulci

Ana Consulea este maestră cofetar și fondatoare unei afaceri în sectorul HoReCa. Ea provine dintr-un mediu familial cu tradiție în ospitalitate și antreprenoriat și a transformat pasiunea pentru cofetăria românească într-un proiect propriu. A inaugurat în 2016 braseria Zexe, dotată cu un laborator dedicat producției artizanale.

Scopul principal cu care Ana Consulea a intrat în lumea business-ului a fost revitalizarea cofetăriei românești clasice cu influențe moderne. În noiembrie 2024, după un amplu proces de rebranding inițiat în 2023, afacerea de pe Bulevardul Aviatorilor a devenit Zelateria. Schimbarea marchează o nouă etapă în evoluția business-ului.

„Provin dintr-o familie care s-a ocupat cu HoReCa dintotdeauna. Mama mea a fost cofetar, tata este un om care a revoluționat piața ospitalității din România. Am crescut într-un astfel de mediu. Iar din 2012, m-am hotărât să pornesc și eu pe drumul acesta. Am făcut o școală de cofetărie în Franța, la Școala de Cofetari din Montbéliard, iar când m-am întors am început să muncesc în domeniu, inițial în restaurantul părinților. Apoi, în 2014, am deschis un laborator, iar doi ani mai târziu am inaugurat și locația de pe Bulevardul Aviatorilor, la numărul 65, după o investiție de 70.000 euro”, povestește Ana Consulea în cadrul unui interviu pentru Capital.

Evoluția afacerii a fost una organică. De la un laborator, s-a ajuns apoi la Zexe Braserie, iar antreprenoarea a dezvoltat după aceea divizia de gelato, dar și una dedicată evenimentelor.

„Prin afacerea pe care am deschis-o, am vrut să aduc în contemporan cofetăria românească din perioada sa de glorie – epoca interbelică. Am și început o reconstituire a ceea ce se întâmpla atunci. Am luat rețetele tradiționale și am început să le revizităm, să le adaptăm tehnicilor și produselor actuale. Aceasta a fost ideea de bază”, mai spune Ana Consulea.

Au urmat apoi prăjiturile din perioada comunistă, celebrele savarine, amandine sau Carpați. O altă gamă pe care a dezvoltat-o cofetarul a fost cea a dulciurilor din copilărie. De asemenea, un accent deosebit a pus și pe înghețată – a vrut să vină pe piață cu ceva diferit, cu o combinație între rețetele franțuzești și cele italienești, dar cu arome românești, precum înghețata cu gust de magiun sau de eugenie.

„Foarte mulți dintre clienții noștri au copii și ne face mare plăcere că putem fi și noi amintirile dulci ale celor mici”, completează antreprenoarea.

Ȋn urma unui proces de rebranding, Zexe Braserie a devenit Zelateria. Ana Consulea explică faptul că numele anterior venea la pachet cu lucruri pozitive, dar și cu unele detalii care nu erau caracteristice afacerii.

„Unii clienți veneau la noi și se așteptau să găsească meniul de la Zahanaua Zexe, un restaurant în adevăratul sens al cuvântului, în timp ce Zexe al nostru era o braserie. Se crea o anumită confuzie, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am decis să pornim un proces de rebranding”, spune femeia de afaceri.

De asemenea, cum business-ul a evoluat de-a lungul timpului și s-au dezvoltat și alte direcții, precum gelateria și serviciul destinat evenimentelor, nu mai era vorba doar despre o braserie.

„Și pentru a aduce o claritate, am decis să schimbăm numele. Însă procesul de rebranding nu a însemnat doar asta, nu am făcut-o doar la nivel declarativ, a fost mult mai complicat de atât. Am apelat la profesioniști în domeniu, de la un expert în branding, la un designer grafic, designer de interior”, afirmă Ana Consulea.

Ea și echipa sa au făcut „curățenie” în ceea ce înseamnă business-ul, și-au definit mai bine valorile, au aflat cine este clientul lor, ce nevoi are și ce dorește. Până și locul unde se află Zelateria a fost renovat după o investiție de 170.000 de euro pentru a-l aduce mai aproape de gusturile clientului.

„Dar, înainte de toate, a fost alegerea unui nou nume. M-am gândit mult, iar numele de Zelateria a apărut din noi, din adâncul nostru. Suntem echipa care face întotdeauna exces de zel, și de aici și numele de Zelateria. Și, în opinia noastră, noua denumire înglobează toate direcțiile de business. După, am lucrat împreună cu un designer grafic la partea vizuală, la logo și la ambalaje. Noul nostru logo este o amprentă cu un Z în mijloc, pentru că noi ne punem amprenta pe lucrurile, pe locurile și pe oamenii cu care interacționăm”, explică în continuare antreprenoarea.

Iar clienții au primit foarte bine schimbarea, au apreciat suflul nou cu care Ana Consulea și echipa sa au venit în cadrul business-ului. Locul era același, oamenii erau aceiași, doar înfățișarea era alta, una bine pusă la punct.

„Ne-am adaptat și cerințelor lor, iar ei au interpretat foarte frumos schimbarea noastră. Am analizat situația și am ajuns la concluzia că portretul clientului nostru este reprezentat de o femeie cu venituri mari, cu un program încărcat, cu un job destul de solicitant. Iar această femeie își dorește ca timpul liber pe care îl are să fie unul de calitate, alături de familie și prieteni. De aceea vine la noi, pentru că știe că poate mânca ceva dulce, gustos, preparat cu mare drag”, adaugă antreprenoarea.

Pentru Ana și echipa ei, relația pe care o au cu clienții este una foarte importantă, iar antreprenoarea dă exemplul serviciului de consultanță pe care îl oferă când vine vorba despre evenimente. Căci ei se pot ocupa de candy bar-uri, de mărturii, de pachete speciale sau de cadouri corporate.

„Noi punem foarte mult accent pe dialogul pe care îl avem cu clienții. Vrem să știm ce nevoi au. Au un eveniment și își doresc un candy bar pentru 100 de persoane, poate vor unul de 50 de persoane și să venim în plus cu câteva pachete speciale pentru bugetul rămas. Partea aceasta de servicii o găsim foarte importantă și nouă ne face plăcere să dezvoltăm relații de durată și de încredere cu ei”, a detaliat ea.

„La noi nu există nu se poate. Ascultăm dorințele clienților, ne dăm peste cap pentru a le îndeplini dorințele și ne asumăm că poate o astfel de strategie necesită un consum suplimentar de resurse, dar așa vedem noi lucrurile”, declară Ana Consulea.

Experiențe dulci

La Zelateria se regăsesc tot felul de prăjituri, de torturi și de alte produse dulci. Un chec cu citrice de 330 de grame, de exemplu, costă 48 de lei. Pe partea de prăjituri românești și istorice, cea denumită „Carmen Sylva”, de 130 de grame, costă 38 de lei.

Când Regina Elisabeta a României a împlinit 50 de ani, în 1893, Carol I a cerut bucătarilor să pregătească un desert special în cinstea ei și așa a apărut tortul Carmen Sylva, cu cafea și ciocolată. Numele este inspirat de pseudonimul literar al Reginei, iar echipa de la Zelateria l-a recreat în laborator ca prăjitură și i-a adăugat un brâu cu migdală ce amintește de portul românesc.

Astfel, Zelateria se poziționează ca un „manufacturier de gust, amintiri și atitudine". Le oferă clienților experiențe culinare dulci de înaltă calitate, create cu pasiune și ingrediente atent selecționate.