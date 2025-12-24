De ce decorăm un brad de Crăciun. Tradiția își are originile în Germania

În multe locuințe din România, bradul împodobit este semnul cel mai vizibil că a început perioada Crăciunului. Obiceiul, așa cum este cunoscut astăzi, are rădăcini în spațiul german, unde bradul a fost asociat treptat cu sărbătoarea creștină, apoi a devenit o tradiție de familie și, mai târziu, un simbol răspândit în Europa și în lume.

Potrivit britannica.com, originea bradului este legată de Germania, unde, încă din Evul Mediu târziu, circulau obiceiuri de decorare a verdeții în sezonul rece. Un reper important este „pomul paradisului”, folosit în piese religioase medievale despre Adam și Eva, reprezentat adesea de un brad împodobit cu mere, ca trimitere la Grădina Edenului.

Ulterior, familiile din spațiul german au început să reproducă acest simbol în locuințe, la 24 decembrie, adăugând treptat și alte elemente, printre care lumânări, cu o semnificație explicit creștină legată de „lumina” adusă de Hristos.

Potrivit Time, printre primele consemnări este cea din 1605, la Strasbourg, despre un brad adus în interior și decorat cu obiecte simple (dulciuri, fructe, ornamente). Strasbourgul se afla atunci într-o zonă de interferență culturală germană.

Decorarea bradului a păstrat, în timp, o componentă simbolică, dar și una practică, de atmosferă și obicei familial. Merele din „pomul paradisului” au fost înlocuite cu globuri și ornamente, iar lumânările, folosite în unele zone ca simbol al „luminii”, au deschis drumul instalațiilor electrice de astăzi. În paralel, steaua ori îngerul din vârf au rămas repere ușor de recunoscut în imaginarul Crăciunului.

În România, tradiția bradului împodobit este legată de Casa Regală, mai ales după venirea principelui Carol, viitorul Carol I. Relatările epocii menționează Crăciunul din 1866, când, la Palatul de pe Calea Victoriei, ar fi fost decorat primul brad de Crăciun într-un eveniment oficial, „de curte”.

Din acel moment, obiceiul se răspândește treptat, mai întâi în mediul urban și în familiile care urmau modele occidentale, apoi în restul societății, până ajunge parte a ritualului comun al sărbătorilor de iarnă.

Explicația pentru persistența bradului decorat ține de suprapunerea mai multor sensuri, fără ca obiceiul să depindă de o singură interpretare. Un prim strat este simbolic. În tradiția creștină occidentală, „pomul paradisului” și lumânările au fost legate de teme precum căderea, răscumpărarea și „lumina” adusă de Hristos, într-un moment al anului dominat de întuneric și frig.

Un al doilea strat este social. Bradul a devenit, în timp, un obiect care organizează spațiul casei și calendarul familiei: decorarea marchează începutul perioadei festive, iar prezența lui în locuință funcționează ca un reper vizual al sărbătorii. În forma sa modernă, bradul nu este doar „decor”, ci un ritual repetat anual, care aduce împreună mai multe generații.

Un al treilea strat este cultural. Odată ce bradul a fost popularizat prin modele publice, inclusiv imaginea regală din 1848, care a avut un efect de demonstrație, obiceiul a devenit ușor de preluat și replicat.