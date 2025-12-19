Plan pentru locuințe mai accesibile, după scumpiri record pe piața imobiliară

Oficialii de la Bruxelles au deschis discuțiile privind una dintre cele mai presante probleme ale cetățenilor: accesul la locuințe accesibile, durabile și de calitate. În ultimul deceniu, casele și apartamentele s-au scumpit cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20%. În aceste condiții, milioane de europeni se luptă să își găsească o locuință pe care să și-o permită.

Criza locuințelor afectează mobilitatea forței de muncă, accesul la educație și formarea familiei, punând în pericol atât competitivitatea economiei UE, cât și coeziunea socială. Comisia Europeană anunță că va sprijini statele membre, regiunile și orașele prin măsuri menite să aducă valoare adăugată la nivelul UE.

Planul vizează creșterea ofertei de locuințe, stimularea investițiilor și reformelor, reglementarea închirierilor pe termen scurt în zonele cu presiune locativă și sprijinirea celor mai vulnerabili.

„Acest plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile ca preț prin declanșarea de investiții, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea persoanelor celor mai afectate din societatea noastră. Locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că în Europa toată lumea își poate permite un loc decent pe care să îl numească acasă”, a declarat Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

Planul include măsuri pentru un sector al construcțiilor și renovărilor mai productiv și inovator, menite să reducă decalajul dintre cerere și ofertă prin Strategia europeană pentru construcția de locuințe.

Este inclusă și o comunicare privind noul Bauhaus european (NBE), care sprijină proiecte durabile, accesibile și de calitate în mediul construit, favorizând tranziția curată, inovarea și bioeconomia.

Normele UE revizuite privind ajutoarele de stat vor facilita sprijinul financiar pentru locuințe la prețuri accesibile și locuințe sociale. Comisia va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru a simplifica normele și procedurile care limitează oferta de locuințe, cu accent pe planificare și autorizare. O inițiativă legislativă pentru închirierile pe termen scurt va sprijini zonele aflate sub presiune locativă.

Până acum, Comisia a avut investiții de 43 de miliarde de euro în locuințe și va continua să în aceeași notă prin noul buget. Totodată, este în curs de creare o platformă paneuropeană de investiții, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, băncile naționale și regionale de promovare și alte instituții financiare internaționale.

Planul urmărește abordarea cauzelor profunde ale crizei și va fi deosebit de benefic pentru cei mai afectați: tineri, studenți, lucrători esențiali, persoane cu venituri mici și alte grupuri vulnerabile. Comisia va investi în locuințe studențești și sociale și va ajuta statele membre să implementeze soluții pentru persoanele fără adăpost, pe baza principiilor “locuința pe primul loc”.

Planul european pentru locuințe la prețuri accesibile marchează primul pas pentru sprijinirea statelor membre în oferirea de locuințe mai accesibile, durabile și de calitate. Punerea în aplicare va fi impulsionată de noua Alianță europeană pentru locuințe, care va reuni statele membre, orașele, regiunile, instituțiile UE, furnizorii și asociațiile de locuințe, partenerii sociali, industria și societatea civilă. Comisia va prezenta un raport privind progresele înainte de încheierea mandatului.