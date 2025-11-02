De la uzinele comuniste la mall-uri. Ce s-a întâmplat cu patrimoniul industrial al României

În mai puțin de 35 de ani, România a trecut de la economia planificată a marilor uzine comuniste la o economie dominată de retail, servicii și spații comerciale. Fabrici care produceau locomotive, tractoare, textile sau echipamente electrice au dispărut sau au fost transformate în mall-uri și birouri. Cum a fost vândut, demolat sau reinventat patrimoniul industrial românesc.

În 1989, România era o țară industrială în sensul clasic al cuvântului.

Pe teritoriul ei existau peste 8.000 de unități industriale active, dintre care aproape 1.500 erau mari întreprinderi de stat, conform datelor Comitetului Național de Statistică. Ele asigurau direct peste 3,8 milioane de locuri de muncă, adică aproape o treime din populația activă a țării.

Țara producea: – locomotive la Electroputere Craiova; – camioane la Steagul Roșu Brașov; – autoturisme la Dacia Pitești și Oltcit Craiova; – tractoare la Uzina Tractorul și Semănătoarea; – oțel la Sidex Galați și Hunedoara; – textile la Apaca și Someșul Dej; – aparate electronice la Electronica, IEMI și Tehnoton; – ciment, hârtie, chimicale și cauciucuri în sute de fabrici regionale.

Economia funcționa pe modelul integrat comunist: fiecare județ avea o uzină mare, în jurul căreia gravita întreaga viață economică locală – școli, cartiere de blocuri, spitale, cluburi.

În 1990, România exporta utilaje, textile și produse chimice în valoare de peste 8 miliarde de dolari. Era a 36-a economie industrială a lumii.

Între 1990 și 2000, peste 80% din capacitățile industriale ale României au fost fie închise, fie privatizate, fie transformate. Procesul de privatizare a început cu Legea 15/1990, care a transformat întreprinderile de stat în societăți comerciale. Teoretic, acestea urmau să fie „eficientizate”. Practic, multe au fost subevaluate, vândute pe bucăți, sau au intrat rapid în faliment.

Câteva exemple ilustrative:

– Uzina Tractorul Brașov, care producea peste 60.000 de tractoare anual, a fost lichidată în 2007. Pe terenul ei s-a ridicat Coresi Shopping Resort, unul dintre cele mai mari centre comerciale din țară.

– Electroputere Craiova, cândva un simbol al industriei de echipamente electrice și locomotive, a fost privatizată în 2007 către compania saudită Al-Arrab, apoi preluată de dezvoltatori imobiliari. Pe terenul fabricii s-a construit Electroputere Parc, un complex comercial și de birouri.

– Uzinele Semănătoarea din București, care produceau echipamente agricole pentru întreg blocul estic, au fost vândute în 2005. Clădirile au fost transformate în birouri și spații comerciale – astăzi, acolo funcționează Sema Parc.

Procesul s-a repetat aproape identic în toate marile centre industriale. Orașele s-au adaptat: acolo unde era miros de ulei industrial, acum sunt vitrine de branduri.

Economiștii Băncii Mondiale explică tranziția prin „deindustrializare accelerată și orientarea către servicii”. România a pierdut aproape 1,8 milioane de locuri de muncă industriale între 1990 și 2005.

De ce tocmai fostele fabrici au devenit mall-uri?

Pentru că erau perfect plasate: terenuri mari, aproape de centrele orașelor, cu utilități și infrastructură.

Primul val de transformare a venit între 2006–2010, odată cu boom-ul imobiliar: – Tractorul Brașov → Coresi (cartier și mall, proiect francez, peste 100 ha); – Electroputere Craiova → mall + birouri (45 ha); – Semănătoarea București → Sema Parc (41 ha); – Fabrica Flanco / Pipera → Promenada Mall; – Fabrica de bere Grivița → spații de birouri și hoteluri.

Aceste proiecte au fost vândute ca simboluri ale „renașterii urbane”: s-a spus că „în locul uzinelor vechi apar orașe noi, moderne”.

Dar, dincolo de PR, patrimoniul industrial – în sens de istorie tehnologică – a fost șters. Puține clădiri au fost păstrate și reabilitate arhitectural. Multe au fost demolate integral, iar memoria muncii industriale a fost înlocuită de consum.

În anii 2000, România a trecut oficial de la economia de producție la economia de retail. În 2025, peste 60% din PIB provine din servicii și comerț, față de sub 40% în 1990.

Institutul Național al Patrimoniului (INP) estimează că România are astăzi mai puțin de 400 de clădiri industriale păstrate integral din perioada comunistă, dintre care doar 50 sunt clasate ca monumente istorice.

Printre puținele exemple de reconversie culturală: – Uzina Faur (Republica), unde funcționează spații creative, cinematografie și ateliere; – Halele Carol din București, transformate în centru de artă contemporană; – Fosta fabrică Teba din Arad, transformată în spațiu mixt pentru afaceri locale; – Halele Metropolis (fostă uzină mecanică) – sediu de birouri și evenimente culturale.

Arhitecții specializați în patrimoniu avertizează că, fără protejarea legală și documentarea arhivistică, România riscă să piardă „întreaga memorie fizică a epocii industriale”.

În Vest, halele industriale sunt conservate, reamenajate și reinterpretate – devin muzee, huburi creative, săli de spectacole. În România, majoritatea sunt rasate de pe hartă.

Orașele construite în jurul unei singure uzine au fost cel mai puternic lovite.

Câteva exemple:

Hunedoara – a pierdut peste 60.000 de locuitori după colapsul combinatului siderurgic.

Reșița – aproape 30.000 de locuri de muncă pierdute odată cu închiderea UCMR.

Călan, Anina, Motru, Făgăraș, Onești – orașe dependente de un singur angajator, azi parțial depopulate.

Vulcan și Lupeni – mine închise, tineri plecați, economie locală de subzistență.

Un raport al Băncii Mondiale din 2023 arată că România are peste 60 de localități cu profil monoindustrial aflate „în declin socio-economic accelerat”. Cele mai multe sunt în Transilvania și Valea Jiului.

În aceste orașe, mall-urile nu au venit. Doar tăcerea.

Câștigul este clar: modernizare, investiții, locuri de muncă în servicii, orașe mai curate, economie de piață funcțională. Dar pierderea este la fel de clară: o memorie colectivă, un sens al muncii, o infrastructură de formare profesională.

Fabrica nu era doar un loc de muncă. Era o instituție socială: avea club, echipă de fotbal, tabără, dispensar, blocuri pentru angajați. Când uzina a dispărut, tot ecosistemul s-a evaporat.

Sociologii notează că România a pierdut și „mândria industrială” – ideea că „facem ceva concret”. În locul ei a apărut mândria consumului.

Astăzi, un adolescent din Brașov știe unde e Coresi Mall, dar nu știe ce a fost Tractorul.

Guvernul vorbește în 2025 despre „reindustrializare verde”, prin fabrici de baterii, microcipuri și echipamente de energie regenerabilă.

Proiectele de la Oradea, Pitești și Cluj se vor baza pe fonduri europene și parteneriate occidentale.

Dar specialiștii avertizează că e o altă lume: aceste fabrici au 300 de angajați, nu 30.000. Produc valoare mare, dar nu comunități.

România va mai produce, dar nu va mai fi o țară a uzinelor. Va fi o țară a parcurilor industriale compacte și a centrelor logistice, nu a halelor uriașe.

Patrimoniul industrial rămas e, în fond, o poveste despre o țară care s-a reinventat, dar și despre o memorie pierdută.

De la zgomotul halelor la liniștea mall-urilor, România a schimbat nu doar economia – a schimbat ideea de lucru, de oraș și de identitate.