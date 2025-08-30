Economie

Liderul pe piața europeană în construcția de remorci deschide noi linii la Oradea

Liderul pe piața europeană în construcția de remorci deschide noi linii la OradeaSursa foto: Schmitz Cargoobull
Oradea e interesantă pentru producție și cercetare. Din perspectiva companiei germane Schmitz Cargobull, Lucas Wirz și Heinz Deyen, reprezentanții Schmitz Cargobull, se află la Oradea pentru a pregăti deschiderea  unor linii de: asamblare, sudare și finisare ale firmei germane.

Cei doi au venit la Universitatea din Oradea însoțiți de Andrei Crăciun, business developer manager la ADLO și Răzvan Pătcaș,  directorul Parcului Științific și Tehnologic Bihor. Vizita la Universitatea Oradea are loc în contextul în care Schmitz Cargobull vrea să-și extindă în Oradea domeniul cercetării și inovării. Nu doar o nouă capacitate de producție.

Sursa foto; U Oradea

Schmitz Cargobull, interesată și de extinderea în domeniul cercetării și inovării la Oradea

Lukas Wirz, coordonatorul proiectului de dezvoltare a Schmitz Cargobull în estul și centrul Europei, a anunțat că Oradea va fi unul din locurile unde compania  plănuiește să își deschidă noi capacități de producție.La rândul său, Heinz Deyen, responsabilul cu resursele umane al departamentului „Transformare” al firmei germane, a afirmat că, Schmitz Cargobull  este interesată și de extinderea activității de la Oradea în domeniul cercetării și inovării. Domeniu care „are nevoie de ingineri bine pregătiți”.

Rectorul Universității Oradea, Constantin Bungău, le-a spus oaspeților săi că Oradea are deja 100 de tineri ingineri specializați în proiectarea și realizarea liniilor de producție. Resursă umană care s-ar putea dovedi extrem de utilă pentru nevoile de dezvoltare locală a celor de la Schmitz Cargobull.

Sursa foto: U Oradea

Universitatea Oradea are absolvenți pe măsura așteptărilor companiei germane

„Sunt absolvenți ai universității noastre. Avem convingerea că pot răspunde așteptărilor dumneavoastră”, a întărit prof. univ. dr. habil. Radu Cătălin Țarcă, directorul Centrului de Studii Doctorale al Universității din Oradea.„Suntem încântați că am ales Oradea. Fiindcă aici ne bucurăm de un sprijin deosebit din partea autorităților locale. Și pentru că mizăm pe o foarte bună colaborare cu universitatea dumneavoastră”, a declarat Lukas Wirz .

„Ne așteptăm ca, în viitor, să colaborăm în interesul companiei dumneavoastră, al universității. Și mai ales, al studenților noștri”, a mai afirmat, la finalul întâlnirii de lucru, rectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău.Schmitz Cargobull este  lider de piață european în domeniul construcției de remorci, semi-remorci și servicii din domeniul transporturilor.

