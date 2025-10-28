Șeful CJ Hunedoara: Procesul de închidere a minelor implică riscuri majore dacă este accelerat

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui României, Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și principalilor lideri guvernamentali și parlamentari, în care solicită reevaluarea urgentă a termenelor de închidere a exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

În documentul oficial, Nistor avertizează asupra „riscurilor majore” pe care le-ar presupune o închidere accelerată a acestor exploatări, menționând pericole de subsidență, acumulare de gaze toxice și alunecări de teren, dar și efecte sociale grave pentru comunitățile din Valea Jiului.

„Mă adresez autorităților centrale solicitând ca termenele stabilite pentru închiderea minelor să fie reevaluate. Procesul de închidere implică riscuri majore dacă este accelerat fără a ține cont de recomandările specialiștilor și de condițiile din teren. Efectele s-ar putea reflecta atât asupra siguranței populației, cât și asupra stabilității economice a comunităților locale”, a transmis Laurențiu Nistor în scrisoarea deschisă.

Conform OUG 108/2022 și OUG 13/2025, termenele actuale prevăd: – finalizarea lucrărilor de închidere subterană la Exploatarea Minieră Lonea până la 31 decembrie 2025, – închiderea Exploatării Miniere Lupeni până la 30 iunie 2026, – iar pentru Livezeni și Vulcan, termenul limită este sfârșitul anului 2028.

Nistor cere prelungirea acestor termene până în 2028 pentru Lonea și Lupeni, respectiv 2032 pentru Livezeni și Vulcan, pe baza studiilor tehnice și a evaluărilor specialiștilor.

Potrivit documentului, INSEMEX Petroșani și Główny Instytut Górnictwa (GIG) din Polonia au elaborat studii care indică o durată de 4–6 ani pentru închiderea completă a exploatărilor, în condițiile desfășurării activității pe patru schimburi și cu dotarea corespunzătoare a echipelor.

„Graficul lucrărilor de închidere nu poate fi respectat din cauza lipsei de personal și a materialelor necesare. În prezent, activitatea se desfășoară pe două sau trei schimburi, iar finanțarea asigurată de Ministerul Energiei acoperă în principal salariile, nu echipamentele și materialele de lucru”, se arată în scrisoare.

Președintele CJ Hunedoara subliniază faptul că zona minieră Lupeni se află sub un cartier cu aproximativ 1.000 de locuitori, iar o închidere grăbită ar putea provoca tasări ale terenului și scurgeri de gaze toxice.

„În Municipiul Lupeni există deja zone afectate de fenomene de subsidență, care sunt împrejmuite și monitorizate permanent. O închidere forțată poate duce la acumulări mari de apă în galerii, alunecări de teren și chiar explozii cauzate de autoaprinderea cărbunelui neextras”, avertizează Nistor.

În document se arată că închiderea rapidă a exploatărilor ar provoca pierderea a sute de locuri de muncă, accentuând criza socială din Valea Jiului.

„Această decizie nu este un apel la privilegii, ci la responsabilitate. Dacă Guvernul nu ține cont de realitățile din teren, Valea Jiului riscă o dramă socială și ecologică”, mai notează Nistor.

Tot el atrage atenția asupra impactului energetic național, afirmând că reducerea accelerată a producției pe bază de cărbune a contribuit la creșterea prețului energiei electrice și, implicit, la scumpirea vieții în România.

Laurențiu Nistor cere Guvernului României să convoace o discuție de urgență între Ministerul Energiei, Complexul Energetic Valea Jiului SA, INSEMEX Petroșani și autoritățile locale, pentru a stabili o nouă strategie de tranziție care să evite riscurile semnalate.

„Am convingerea și speranța că Guvernul României va analiza cu seriozitate aceste aspecte și va găsi soluții legale pentru prelungirea activității miniere până în 2032”, a conchis președintele CJ Hunedoara.