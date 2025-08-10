Social De la artrită la greață: cinci moduri în care ghimbirul poate ajuta







Ghimbirul, un condiment cu o istorie bogată în medicina tradițională, s-a dovedit a oferi numeroase beneficii pentru starea de bine. Poate ameliora greața, reduce inflamația și susține sănătatea inimii. Studiile clinice au demonstrat în mod constant că ghimbirul poate reduce greața și vărsăturile, în special în timpul sarcinii. Este eficient și în cazul greaței provocate de chimioterapie, deși rezultatele sunt mixte.

Proprietățile antiinflamatorii ale ghimbirului, precum gingerolul și shogaolul, au puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Cercetări recente sugerează că suplimentele de ghimbir pot ajuta la reglarea inflamației, în special în afecțiunile autoimune.

Un studiu a descoperit că ghimbirul reduce activitatea neutrofilelor, celulele albe din sânge care devin adesea hiperactive în boli precum lupusul, artrita reumatoidă și sindromul antifosfolipidic.

Ghimbirul are, de asemenea, proprietăți antimicrobiene, ceea ce îl face un remediu popular pentru ameliorarea simptomelor răcelii și gripei.

În ceea ce privește gestionarea durerii, extractul de ghimbir s-a dovedit a reduce durerea și rigiditatea genunchiului la persoanele cu osteoartrită, dureri musculare și dureri menstruale.

Acesta acționează prin activarea căilor din sistemul nervos care atenuează semnalele de durere și inhibă substanțele chimice inflamatorii, precum prostaglandinele și leucotrienele.

Ghimbirul poate contribui, de asemenea, la sănătatea inimii și la combaterea diabetului, îmbunătățind nivelul colesterolului, reducând trigliceridele, colesterolul total și colesterolul LDL, în timp ce crește colesterolul HDL („bun”). Pentru persoanele cu diabet de tip 2, ghimbirul ar putea oferi beneficii suplimentare, îmbunătățind atât nivelul colesterolului, cât și controlul glicemiei.

Ghimbirul poate oferi, de asemenea, beneficii neuroprotectoare și anticancerigene, deoarece studiile de laborator arată că compușii din ghimbir pot proteja celulele creierului de daunele oxidative, un factor cheie în bolile neurodegenerative precum Alzheimer. Cercetările in vitro au descoperit că ghimbirul poate încetini creșterea unor celule canceroase, dar aceste descoperiri se află încă în stadii incipiente.

Ghimbirul este, în general, sigur atunci când este consumat în alimente sau ceai, dar trebuie utilizat cu moderație. Dozele mai mari de patru grame pe zi pot provoca efecte secundare, cum ar fi arsuri la stomac, balonare, diaree sau iritații ale gurii.

Anumite grupuri de persoane trebuie să fie prudente cu dozele mari, deoarece acestea pot crește riscul de sângerare la persoanele care iau anticoagulante și pot intensifica efectele medicamentelor pentru diabet sau tensiune arterială. Femeile însărcinate trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza doze mari, informează medicalxpress.com.