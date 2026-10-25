De ce scindarea AUR nu va reuși

Forța electorală a AUR se hrănește din neîncrederea în celelalte partide. George Simion ocupă un spațiu pe care adversarii săi l-au lăsat liber prin promisiuni fără rezultat, contradicții și lipsă de credibilitate. Câtă vreme aceste cauze rămân, scindarea AUR va produce cel mult o redistribuire a funcțiilor și a mandatelor. Nemulțumirea alegătorilor va continua să caute reprezentare.

Aceasta este slăbiciunea oricărui calcul care presupune că un partid poate fi neutralizat prin desprinderea câtorva lideri. Organizațiile se pot împărți prin negocieri. Încrederea publică se câștigă mult mai greu.

În sondajul INSCOP publicat la 10 septembrie 2026, AUR înregistra 39,7% dintre opțiunile respondenților care indicau un partid. În rândul celor care declarau că vor participa sigur la vot, procentul era de 40,2%.

Un asemenea nivel de susținere merită analizat și ca sancțiune împotriva ofertei politice existente. Un scor ridicat nu dovedește automat competența unei formațiuni și nici calitatea programului său. Poate exprima inclusiv refuzul alternativelor disponibile.

Pentru alegătorul care consideră că a fost dezamăgit succesiv de partidele de guvernare, votul de protest are propria logică. El transmite o ruptură de încredere. Plecarea unor parlamentari din AUR nu îi oferă, prin ea însăși, motive să revină la cei pe care îi sancționează.

Explicația succesului lui George Simion trebuie să includă calitatea competiției politice. Un lider poate câștiga teren atunci când adversarii săi consumă mai multă energie pentru justificarea propriilor contradicții decât pentru rezolvarea problemelor publice.

Atacul permanent la persoana lui Simion are, în aceste condiții, o limită. Alegătorul nemulțumit poate accepta că liderul AUR are vulnerabilități și, simultan, poate considera că ceilalți politicieni nu merită încă o șansă.

Aici se vede golul de reprezentare: absența unor lideri capabili să vorbească limpede, să își asume deciziile și să prezinte rezultate verificabile. Cât timp acest gol persistă, schimbarea câtorva nume din conducerea AUR va avea un efect limitat asupra motivelor pentru care partidul este votat.

Disputele interne au episoade pasagere…

Un lider care pleacă poate lua cu el colaboratori, relații și o parte din organizație. Susținerea alegătorilor trebuie însă câștigată separat.

Calitatea de fondator, o funcție de partid sau vizibilitatea televizată nu constituie un drept de proprietate asupra voturilor. Un proiect desprins din AUR va trebui să explice ce propune, prin ce oameni și cu ce garanții de seriozitate.

Simpla ostilitate față de George Simion este insuficientă pentru construirea unei alternative.

Suveranismul a devenit o etichetă suficient de largă pentru a găzdui ambiții foarte diferite. Tocmai de aceea, revendicarea lui spune puțin în absența unor politici concrete.

Un proiect serios trebuie să explice cum susține producția internă, cum întărește capacitatea statului, cum negociază interesele României și cum finanțează promisiunile făcute.

Goliciunea politică apare atunci când aceste răspunsuri sunt înlocuite de proclamarea unui nou lider. Un discurs solemn, un simbol național și o conferință de presă pot anunța o formațiune. Credibilitatea cere consecvență și competență.

Cei care vor să reprezinte electoratul suveranist trebuie să demonstreze că oferă mai mult decât o nouă ierarhie pentru aceleași ambiții.

Partidele care vor să recâștige alegători au nevoie de rezultate, selecție credibilă a oamenilor și asumarea propriilor greșeli. Au nevoie să reducă distanța dintre discursul public și comportamentul de la putere.

În lipsa acestei schimbări, nemulțumirea va supraviețui oricărei rupturi organizaționale. Se poate concentra în AUR sau poate găsi altă expresie politică.

Cei care doresc scindarea AUR nu înțeleg că nu așa se va reuși stingerea votul de protest câtă vreme celelalte partide continuă să îi ofere motive să existe. Credibilitatea lor se reconstruiește prin propriile fapte. Iar acolo se aplică celebra zicală: Viața bate filmul!