Cinci foști angajați ai unei companii care administrează jocuri de tip „răzuiește și câștigă” din Italia sunt acuzați că ar fi accesat sistemele informatice pentru a identifica biletele câștigătoare înainte ca acestea să fie puse în vânzare. Ulterior, biletele ar fi fost cumpărate de rude și prieteni ai suspecților, iar premiile ar fi ajuns la 24 de milioane de euro. Poliția Financiară italiană a pus sub sechestru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de euro, în urma unei anchete care vizează fapte din 2019. Potrivit Il Messaggero, cei cinci ar fi folosit propriile date de autentificare pentru a accesa informații din sistemele companiei și pentru a afla care bilete urmau să aducă premii importante.

Patru bilete câștigătoare ar fi fost identificate înainte de cumpărare

Anchetatorii susțin că foștii angajați ar fi identificat patru bilete cu premii consistente, înainte ca acestea să fie achiziționate de persoane apropiate lor.

Două dintre bilete ofereau câte șapte milioane de euro fiecare, iar celelalte două aveau premii de câte cinci milioane de euro. În total, câștigurile s-au ridicat la 24 de milioane de euro.

Biletele ar fi fost cumpărate ulterior de rude și prieteni ai celor implicați, de la puncte de vânzare aflate în diferite zone ale Italiei.

Potrivit anchetatorilor, accesul la aceste informații ar fi eliminat caracterul aleatoriu al jocului și le-ar fi permis beneficiarilor să obțină câștiguri de milioane de euro.

Pentru recuperarea prejudiciului, Poliția Financiară din Roma a dispus măsuri de indisponibilizare a unor bunuri, la solicitarea Parchetului Regional al Curții de Conturi pentru regiunea Lazio.

Valoarea totală a bunurilor vizate depășește 25 de milioane de euro. Lista include 25 de proprietăți imobiliare, printre care apartamente, vile, garaje și pivnițe.

Imobilele se află în provinciile Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto și Reggio Calabria.

De asemenea, autoritățile au pus sub sechestru cinci autoturisme și motociclete, precum și active financiare.

Anchetatorii susțin că premiile ar fi putut rămâne nerevendicate în absența identificării și cumpărării biletelor de către persoanele apropiate foștilor angajați. Într-un asemenea scenariu, banii ar fi rămas în vistieria statului.

Cei cinci foști angajați sunt vizați de proceduri privind răspunderea financiară. Instanța urmează să decidă dacă măsura asigurătorie va fi menținută, modificată sau revocată.

Ancheta vizează modul în care informațiile din sistemele informatice ar fi fost folosite pentru obținerea câștigurilor și recuperarea sumelor considerate prejudiciu.