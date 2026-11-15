Liviu Alexa readuce la viață peste 2.000 de rețete vechi. Povestea „Bibliei bucătarului român”

O rețetă de patricieni l-a trimis pe jurnalistul Liviu Alexa pe urmele unor cărți rare de gastronomie. Descoperirea s-a transformat într-un proiect de recuperare editorială: două volume, aproximativ 1.800 de pagini, peste 2.000 de rețete culinare și încă 300 de rețete de patiserie.

Colecția, prezentată de Liviu Alexa drept „Biblia bucătarului român”, aduce din nou în atenție preparate din bucătăria românească a secolului trecut. Jurnalistul spune că a lucrat aproape două luni la recuperarea volumelor, de la scanarea paginilor până la corectarea și pregătirea textelor pentru noua ediție.

Totul a început cu o curiozitate culinară. Liviu Alexa căuta o rețetă interbelică de patricieni când a ajuns la două volume pe care le descrie drept rarități ale anticariatelor.

Una dintre cărți este „Rețetar general de preparate culinare”, publicată la București de Ministerul Comerțului Interior. Volumul cuprindea 2.011 rețete, cu ingrediente și cantități stabilite în detaliu.

Recuperarea cărților a presupus scanarea fiecărei pagini, urmată de corectură și adaptări editoriale. Potrivit jurnalistului, exemplarele folosite au fost greu de găsit, iar volumele nu ar mai fi fost reeditate de zeci de ani.

„Exemplarele după care am lucrat sunt rarisime, scanate pagină cu pagină de mine”, a povestit Liviu Alexa în prezentarea proiectului.

În spatele rețetelor se află experiența unor bucătari care lucraseră în restaurante cunoscute ale Bucureștiului. Liviu Alexa amintește, între altele, Athénée Palace, Cina, Lido, Cișmigiu și Izvorul Rece.

Potrivit prezentării sale, în 1962, experiența acestor profesioniști a fost adunată într-un rețetar destinat standardizării preparatelor și cantităților folosite în alimentația publică.

Bucătarii formați înainte de război au contribuit astfel la păstrarea unor preparate în care se întâlneau influențe franțuzești, boierești și levantine. Rețetele oferă astăzi și o imagine asupra ingredientelor, tehnicilor și gusturilor unei alte epoci.

Lista preparatelor depășește repertoriul obișnuit al unei cărți de bucate. În paginile volumelor apar anghemacht de vițel, chefal sărat cu ceapă à la Cluj, ciorbă bănățeană de iepure și ciorbă de babușcă.

Colecția cuprinde și musaca de franzelă, piure de urzici cu usturoi și hrean, colțunași din cartofi cu carne sau iofcă cu brânză de vaci.

Unele rețete documentează o gastronomie îndepărtată de meniurile actuale: mâncare de cocor cu sos picant ori cotlet de urs cu sos românesc. Ele ilustrează diversitatea preparatelor consemnate în cărțile originale.

Partea dedicată patiseriei adaugă aproximativ 300 de rețete. Printre exemplele prezentate se numără prăjitura Bicaz, crema de franzelă și covrigii cu frișcă.

Pachetul este disponibil prin site-ul retetecomuniste.ro. Prețul anunțat de Liviu Alexa este de 295 de lei, cu transport inclus, pentru cele două volume care însumează aproximativ 1.800 de pagini.

Proiectul se adresează pasionaților de gastronomie, bucătarilor și cititorilor interesați de istoria culinară. Prin această reeditare, rețetele păstrate în exemplare greu de găsit devin din nou accesibile celor care vor să descopere ce se gătea în România de altădată.