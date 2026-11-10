Blestemul de pe tăblița de plumb de la Alba Iulia. În 2007, în timpul unor săpături preventive pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, arheologii George Bounegru și Ilie Lascu de la Muzeul Național al Unirii au făcut o descoperire rară.

Sub scheletul unui adult, într-un mormânt roman din secolele II-III d.Hr., au găsit o tăbliță subțire de plumb, rulată și puternic corodată. Avea doar 11 centimetri lungime și 6 centimetri lățime. Era o tabella defixionis – o tăbliță de blestem.

Astfel de obiecte erau frecvente în lumea romană, dar extrem de rare în provincia Dacia. Până atunci, pe teritoriul României se mai descoperise o singură piesă asemănătoare, la Dierna (Orșova), confecționată însă din aur. Tăblița de la Apulum a devenit, astfel, a doua de acest tip și una dintre cele mai valoroase piese din colecția muzeului albaiulian.

După un proces laborios de restaurare, specialiştii au reuşit să citească inscripţia. Textul, scris în latină cursivă pe ambele feţe, pe 22 de rânduri, era fragmentar. Îi lipseau începutul şi finalul. Ceea ce s-a păstrat începe, cel mai probabil, cu formula „Șterge-s-ar numele lui...” și continuă cu o listă de nume feminine la genitiv: Clianes, Iulies, Valeries, Flavies Iulies, Aurelies, Iulies, Valeries. Șapte femei erau vizate de blestem.

În mentalitatea romană, tăblițele de blestem erau îngropate în morminte tocmai pentru ca spiritul defunctului să ducă mesajul în lumea de dincolo. Acolo, mortul intra în categoria „zeilor mari” și putea intermediată relația cu forțele care guvernau soarta celor vii.

Blestemul asupra numelui avea o semnificație precisă: fără nume, persoana nu mai putea fi individualizată, iar identitatea ei era, simbolic, ștearsă.

Cine a scris blestemul și din ce motiv rămâne un mister. Nici autorul, nici cauza nu apar pe porțiunea conservată a tăbliței. Arheologii nu exclud ca motivul să fi fost menționat în partea lipsă a textului. Deocamdată, rămân doar speculațiile: rivalitate, gelozie, conflict familial sau o ceartă legată de avere.

Descifrarea finală a textului a fost realizată de specialistul maghiar György Németh, în colaborare cu George Bounegru, și publicată într-o revistă de specialitate din Germania. De atunci, tăblița a fost expusă temporar la Muzeul Național al Unirii și rămâne una dintre piesele care arată că, în Apulum-ul roman, magia și credințele populare coexistau cu viața oficială a unei importante colonii imperiale.

La aproape două milenii distanță, cele șapte nume de femei continuă să stârnească întrebări. Știm că cineva le-a dorit răul suficient de mult încât să apeleze la forțele lumii de dincolo. Nu vom ști niciodată de ce.