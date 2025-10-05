Un raport recent al Food Foundation din Marea Britanie sugerează că oamenii consumă prea multă carne, în special carne procesată. Raportul recomandă revizuirea standardelor alimentare școlare, care sfătuiesc școlile să servească carne de trei ori pe săptămână. Copiii consumă adesea o proporție mai mare de carne procesată decât adulții.

Consumul excesiv de carne, în special de carne roșie procesată, costă economia globală aproximativ 219 miliarde de lire sterline anual în termeni de efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Un număr tot mai mare de dovezi arată că trecerea la o alimentație bazată mai mult pe plante nu este doar benefică, ci și esențială.

Eforturile de reducere a consumului de carne nu au fost întotdeauna bine primite, sindicatele și lucrătorii cerând revenirea la friptura cu cartofi prăjiți. În Marea Britanie, interesul pentru inițiative precum Veganuary a crescut, ceea ce a dus la o afluență de capital de risc în startup-urile bazate pe plante. Cu toate acestea, entuziasmul și investițiile au scăzut de atunci, iar populismul și narațiunile „războiului cultural” au alimentat dezinformarea pe rețelele sociale cu privire la alimentație, dietă și durabilitate.

În colaborare cu Consorțiul H3, cercetările s-au concentrat asupra motivelor pentru care reacțiile negative împotriva dietelor pe bază de plante sunt în creștere și asupra semnificației acestora pentru oameni, animale și planetă. Unele campanii prezintă carnea și lactatele ca fiind „naturale” și esențiale pentru o dietă echilibrată, cum ar fi campania Let's Eat Balanced, care promovează carnea și lactatele ca surse cheie de micronutrienți, cum ar fi vitamina B12. Cu toate acestea, multe animale crescute intensiv nu obțin vitamina B12 în mod natural, iar hrana lor este suplimentată cu vitamine și minerale, la fel cum sunt suplimentate dietele vegane.

Există, de asemenea, întrebări legitime cu privire la cât de sănătoase sunt alternativele la carne și lactate, cum ar fi alimentele ultra-procesate (UPF) și riscurile pentru sănătate ale cărnii procesate. Deși există argumente puternice în favoarea reducerii consumului de carne, înțelegerea reacției negative împotriva alimentației pe bază de plante este esențială pentru a se înregistra progrese semnificative.

sursa: medicalxpress.com