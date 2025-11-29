De ce a plecat Cristian Diaconescu de lângă Nicușor Dan: Nu am niciun regret

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu e explicat de ce a încetat activitatea de consilier prezidențial la Cotroceni. El a spus că decizia a venit după o discuție cu președintele Nicușor Dan și că plecarea nu a avut un substrat conflictual, ci a reprezentat o „procedură firească” într-o instituție aflată într-o perioadă delicată.

Diaconescu, care s-a ocupat de dosarele ce țin de apărare și securitate națională, a fost unul dintre cei șase consilieri eliberați din funcție la începutul lunii octombrie. El a spus că momentul nu l-a luat prin surprindere și că schimbarea a fost discutată și asumată.

„Am convenit să oprim această colaborare”, a spus el, subliniind că „nu este nimic spectaculos. Pur și simplu, intră în normalitatea funcționării acestei instituții”.

Fostul oficial a mai spus că a lucrat într-un context marcat de instabilitate politică și presiune externă. A descris perioada drept „extrem de complicată”, invocând atacuri hibride, tensiuni politice și o dezbatere intensă privind mecanismele democratice. Diaconescu a declarat că nu are niciun regret.

„Nu, sub nicio formă. A fost o perioadă extrem de complicată, dar cu efortul echipei, România a depășit un moment sensibil.”

Diaconescu a povestit că, în lunile în care a activat la Palatul Cotroceni, a fost constant solicitat de parteneri internaționali să ofere clarificări legate de discuțiile apărute în spațiul public privind posibilitatea anulării alegerilor. Fenomenul a ridicat semne de întrebare la nivel diplomatic, iar reacțiile au fost, spune el, pe deplin justificate.

„Am primit foarte multe întrebări în legătură cu momentul excepțional al anulării alegerilor într-un stat democratic”, a declarat fostul ministru. În opinia sa, menținerea unei continuități instituționale a fost esențială pentru stabilitate: orice pauză sau blocaj ar fi alimentat incertitudini „pe care nu ni le putem permite”.

Cristian Diaconescu a mai spus că a avut o colaborare corectă atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Nicușor Dan, remarcând că amândoi au înțeles rolul echilibrului instituțional într-un moment dominat de interimate și presiuni externe. În același timp, el a sugerat că schimbările din executiv au fost gestionate fără a afecta domeniile-cheie ale securității naționale, potrivit Digi24.