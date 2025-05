Social De câte ore de somn are nevoie un om? Necesarul diferă de la țară la țară







Un nou studiu al Universității British Columbia sugerează că programul ideal de somn poate varia în funcție de locație. O analiză a datelor privind somnul și a rezultatelor de sănătate pentru peste 5.000 de persoane din 20 de națiuni a constatat că orele de somn necesare pentru o sănătate optimă variază foarte mult între culturi, contrazicând ideea că toată lumea are nevoie de aceeași cantitate.

„În ciuda sfatului comun de a dormi opt ore, constatările noastre sugerează că recomandările privind somnul trebuie să fie ajustate în funcție de normele culturale”, a declarat Dr. Steven Heine, profesor de psihologie socială și culturală la UBC și autor principal al studiului Proceedings of the National Academy of Sciences. „Nu există o cantitate unică de somn care să funcționeze pentru toată lumea”.

Studiul a susținut rezultatele anterioare conform cărora timpul de somn tipic variază substanțial în funcție de națiune. Japonia a înregistrat o medie de șase ore și 18 minute, în timp ce Franța a înregistrat o medie de șapte ore și 52 de minute. Șapte ore și 27 de minute în Canada.

Alte cercetări au asociat duratele de somn mai scurte cu sănătatea precară. Acest studiu UBC-Victoria a fost primul care a examinat dacă națiunile cu o durată mai mică a somnului au o sănătate mai precară.

Potrivit studiului, oamenii din țările cu somn mai puțin nu erau mai puțin sănătoși

„Persoanele care dormeau mai aproape de normele propriei culturi privind durata somnului tindeau să aibă o stare generală de sănătate mai bună”, a declarat Christine Ou, profesor asistent de asistență medicală la UVic, principalul autor al studiului.

„Acest lucru sugerează că cantitatea ideală de somn este cea care se potrivește cu ceea ce este considerat un somn adecvat în contextul cultural al cuiva”.

De asemenea, cercetătorii au constatat că oamenii din toate cele 20 de națiuni dormeau cu cel puțin o oră mai puțin decât recomanda cultura lor.

Potrivit studiului, contextul cultural este crucial în formularea recomandărilor privind somnul. Acesta recomandă adaptarea standardelor de sănătate publică la normele culturale ale diverselor culturi pentru îmbunătățirea sănătății.

Persoane din America de Nord, Europa, Asia, Africa și America de Sud au furnizat datele studiului.

