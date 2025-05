Monden Anamaria Prodan s-a ambiționat. De ce nu vrea să renunțe la numele de Reghecampf







Anamaria Prodan, împreună cu Laurențiu Reghecampf, a construit „un imperiu, o avere, o familie și o reputație”. Divorțul lor a fost extrem de dificil, însă, după separare, afacerista a decis să păstreze numele Reghecampf.

Anamaria Prodan păstrează numele Reghecampf cât vrea

Chiar și după divorț Anamaria Prodan a continuat să se lupte în instanță pentru a păstra numele de Reghecampf. În plus, a obținut câștig de cauză, argumentând că nimeni nu îi poate contesta dreptul asupra unui nume pe care l-a construit cu mult efort.

„Pe fostul soț îl strigau mulți domnul Prodan. De ce încă Reghecampf? A fost o chestie de mândrie pentru că mi s-a cerut să renunț la nume pentru că nu am voit să-l port. Numele pe care l-am construit din greu. Și am spus că voi demonstra că voi purta numele Reghecampf cât vreau eu. Și nimeni nu are dreptul vreodată să-mi spună tu nu ai voie să-l porți pentru faptul că este al meu. Când tu erai nimeni pe stradă, când eu l-am construit! Și atunci am luptat cu avocatul meu în instanță, am câștigat numele, iar acum am să revin la Prodan”, a explicat impresara.

Impresara a făcut o nouă plângere împotriva lui Reghecampf

Anamaria Prodan se confruntă în continuare cu probleme legate de fostul soț. După încheierea procesului de divorț în luna noiembrie, impresara îl cheamă din nou pe Laurențiu Reghecampf în fața instanței. Se pare că antrenorul nu a achitat pensia alimentară pentru Bebeto începând din 2022.

Oleg Burlacu, avocatul impresarei, a declarat că a depus o plângere penală împotriva lui Reghecampf pentru abandon și neplata pensiei alimentare. Se pare că antrenorul are de achitat o sumă semnificativă. În 2024, Anamaria Prodan menționa că a reușit să obțină o majorare a pensiei alimentare, de la 2000 de euro la 3000 de euro pe lună.

„Vă rog să vorbiți cu avocatul meu Oleg Burlacu. El știe tot, el vă poate da toate detaliile. Eu și copiii mei ne bucurăm de fiecare zi și nu ne dormim să mai comentam nimic. Avocații se ocupă de tot, noi ne rugăm pentru el să îi dea Dumnezeu mintea de pe urmă să nu ajungă direct în fundul iadului”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit click.ro.