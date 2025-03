Monden Cine se mai aștepta la așa ceva: Anamaria Prodan a sărit în apărarea lui Reghecampf







Anamaria Prodan a aflat că fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf, a fost demis. Impresara a declarat că Reghecampf este unul dintre cei mai buni antrenori și că așa va rămâne. Aceasta consideră că are nevoie clar de un manager care să-i gestioneze puțin cariera, dar și de liniște.

Anamaria Prodan sare în apărarea lui Reghemcapf

„Nu am ce să comentez. Citesc ca și voi tot ce apare în lumea fotbalului. Reghecampf este unul dintre cei mai buni antrenori și așa va rămâne forever. Nu contează nimic altceva. Ca profesionist, Reghecampf este top! Nu cred că cineva are ce să-i reproșeze.

Poate alegerile lui nu-s tocmai ok .. Are nevoie clar de un manager care să-i gestioneze puțin cariera și să-l așeze cu picioarele pe pământ. Are nevoie de liniște multă și de 'minte clară'… sper și ne rugăm pentru el să-i fie bine. Dumnezeu să-l ajute să-și găsească drumul în viață și în carieră”, a spus Anamaria Prodan pentru digisport.ro.

Laurențiu Reghecampf riscă să fie dat afară

Deși echipa e în continuare pe primul loc în campionat, șefii clubului nu au mai fost mulțumiți de jocul fotbaliștilor pregătiți de Laurențiu Reghecampf și vor să-l dea afară. În ruptura față de Laurențiu Reghecampf au contat și ultimele două rezultate ale echipei, în campionat: 1-1 cu Ben Guerdane și 2-2 cu JS Omrane.

Favorit să-i ia locul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică este austriacul Mohamed Sahli (46 de ani), liber de contract în prezent. „Lipsa fluidității ofensive, fragilitatea defensivă uneori și incapacitatea de a impune un stil de joc dominant au cântărit foarte mult”, ar fi spus șefii clubului.

Esperance Tunis, pe primul loc

Până la finalizarea negocierilor dintre părți, de pregătirea echipei ar urma să se ocupe un interimar, mai exact Sameh Derbali (38 de ani). În prezent, Esperance Tunis se află pe primul loc în campionatul Tunisiei, cu 53 de puncte, din 25 de meciuri disputate, la egalitate cu Monastir, locul doi.