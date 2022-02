Trauma ascunsă a lui Laurenţiu Reghecampf! Pierderea care l-a marcat pe viaţă. „Din păcate, n-a reușit!”

Laurențiu Reghecampf a povestit că a avut parte de o tragedie peste care nu a putut trece niciodată. Primul său copil cu Mariana Pfeiffer s-a stins din viață la doar un an. Micuța avea o afecțiune cumplită la inimă și nu a existat leac pentru problema sa. Ana Lisa Cristina Reghecampf s-a născut pe 10 iunie 1997, dar a fost diagnosticată cu tetralogia fallot. Antrenorul a sperat că operația va fi un real succes, dar organismul său a cedat pe 31 iulie 1998.

„A fost un moment dificil atunci în viața mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana. La vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară, avea tetralogia fallot, inima nu se împărțise exact în cămăruțe și a trebuit să o operăm. În perioada aia eu jucam la Steaua, am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după aia. Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o!”, a povestit Laurențiu Reghecampf.

Cu toate astea, cuplul a avut parte de un miracol. Mariana Pfeiffer l-a adus pe lume pe fiul lor, Luca.

„După cinci ani de zile a venit Luca. A fost o perioadă grea, numai că după un an de zile eu am semnat în Germania, Mariana a venit cu mine și atunci lucrurile au mers mult mai bine”, a mai spus Reghecampf, în cadrul podcastului Acasă la Măruţă.

Anamaria Prodan a răbufnit

Antrenorul a povestit că fetele Anamariei Prodan au avut o relație foarte apropiată cu el. Acesta a declarat că le-a ajutat cu bani cu fiecare ocazie și nu a făcut diferențe. Impresara nu a putut trece cu vederea afirmațiile lui Reghe și i-a oferit un răspuns pe măsură.

„Șarlă de om. Erau copiii tăi, golanule! Tu meriți să mergi direct în iad! Cum să vorbești, măi, golanule, că ai dat bani copiilor? Ce au scăpat printre degete prostituatele, le dădeai… De doi ani ești mort de foame și târfele îți dau cu porția să-ți iei un corn. Te târâi în fața fetelor să te ierte”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

„Stau și mă uit și nu-mi vine să cred ce declară despre bani, de avere. Noi n-am avut discuții de genul ăsta. E urât să spun, dar pentru Sarah și Rebecca sunt sute de mii de euro dați în ultimii trei ani… Nu am făcut atâtea pentru Luca, câte am făcut pentru Rebecca! Şi nu-mi pare rău! Dar le-am spus că voi face pentru toți când vor avea nevoie, fără să mă gândesc cine sunt”!, a declarat Reghe.