Daniel Tudorache, scandal pe sute de mii de euro de la fosta soție. S-a ajuns la plângeri penale

Roxana și Daniel Tudorache au avut o relație de doi ani, au fost chiar și căsătoriți. S-au despărțit în urmă cu 11 ani, doar că au păstrat o relație de prietenie, ba mai mult, femeia i-ar fi dat bani la nevoie, iar acum fostul edil nu ar vrea să-i mai dea înapoi.

Roxana Tudorache, cea care i-a fost soție lui Daniel Tudorache, spune că acesta refuză să îi dea înapoi banii pe care ea i-a dat împrumut. Ba mai mult, fostul edil i-ar fi făcut și plângere la polție. ”Deranjul a fost că eu mi-am permis să ies în presă. Este vorba că e lovit în orgoliu, e o ambiție, că eu mi-am permis să fac acest lucru.

Spre sfârșitul lunii ianuarie, mă apelează să îmi spună că fostul meu soț mi-a făcut o plângere pentru hărțuire. Alta! Noi ne-am văzut pe 20 și ceva”, a povestit Roxana.

Numai că fostul edil are altă variantă a povești. Acesta spune că îi dă constant bani fostei soții pentru ca să își păstreze liniștea. ”A ieșit pentru că în ultimii opt ani de zile a primit regulat bani de la mine și acum nu i-am mai dat bani. Și m-a amenințat că va face astfel de scandaluri dacă nu îi dau bani.

Și când eram primar sau deputat nu aveam chef de asemenea scandaluri. Și am decis să îmi păstrez liniștea. Da, mi-am cumpărat liniștea. Că e legal sau nu, e liniștea mea, punct”, a spus și Daniel Tudorache.

Pe rol se află un porces în care Roxana Tudorache îi cere fostului edil să îi restituie suma de 100.000 de euro. Ba mai mult, ar exista chiar și o înțelegere de mână scrisă de acesta în care ar recunoaște datoria.

Cu toate acestea, Daniel Tudorache ar fi încercat să scape din situație chiar plătind pentru ca fosta soție să dispară din peisaj. Tudorache ar fi fost dispus să dea 50.000 de euro pentru ca Roxana să își găsească sfârșitul după cum a precizat femeia.