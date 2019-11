Daniel Pancu se numără printre foștii mari jucători care și-a exprimat nemulțumirea față de nivelul extrem de scăzut la care a ajuns fotbalul românesc. În opinia sa, implicarea politicienilor, a edililor locali în aspectele tehnico-tactice au cântărit extrem de ptuernic în distrugerea fotbalului românesc.

„Primarii și politicul au stricat fotbalul românesc. Ăștia au stricat fotbalul, d-aia nu ne calificăm nicăieri, pentru că intervin ei. Ei să se ocupe de infrastructură și de condiții, de gazoane bune, și de stadioane frumoase. Atât! La 95 la sută dintre echipele susținute de primăriile locale, primarii se bagă și în chestiuni tehnico-tactice”, a declarat Daniel Pancu, la DigiSport.

Dan Tudorache neagă intenția de a-l aduce pe Lucescu în locul lui Pancu

Răspunsul lui Daniel Tudorache nu s-a lăsat prea mult timp așteptat. Mare fan al celor de la Rapid, echipă la cârma căreia se află Pancu, primarul Sectorului 1 a răspuns:

„Am văzut că vorbeşte despre implicare tehnico-tactică a primarilor. Daca are vreun exemplu în care eu am spus ceva despre asta, il rog să spună. Niciodată, dar niciodată nu am făcut așa ceva. Că nu ma pricep! Am recunoscut asta!

Încă de când m-am implicat în proiect, am spus că nu-mi doresc decât ca Rapid să ajungă în Liga 1. Iar asta trebuie să se întâmple acum, la finalul campionatului. Apoi am să fac un pas în spate, fiți siguri.

Sper că Daniel Pancu nu a rămas cu ideea că eu vreau să-l conving pe Mircea Lucescu, cu care am o relație excelentă, să preia Rapidul ca antrenor. Nu! Nu ca antrenor. Este un bun extraordinar al fotbalului românesc și trebuie să-l avem lângă noi”, a declarat Dan Tudorache, pentru DigiSport.

