Înalta Curte respinge recursul în casație al lui Daniel Tudorache. Condamnarea de 3 ani cu suspendare rămâne definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție, în completul de 5 judecători, a respins luni, 12 ianuarie, recursul în casație formulat de Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1 din București.

Prin această decizie, instanța supremă a menținut hotărârea definitivă prin care Tudorache a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, în celebrul „dosar al diamantelor”.

Decizia a fost pronunțată în dosarul nr. 575/1/2025 și a avut ca obiect aplicarea dispozițiilor legale privind prescripția răspunderii penale, unul dintre principalele argumente invocate de apărarea fostului edil.

Potrivit minutei și considerentelor instanței supreme, completul de 5 judecători a reținut că, în cazul infracțiunilor comise în participație, momentul consumării faptei este stabilit în raport cu acțiunea autorului, iar situația juridică a complicelui se raportează la această infracțiune principală.

„Înalta Curte a reținut că, potrivit regulilor privind participația penală, momentul consumării infracțiunii este determinat de realizarea faptei de către autor, iar contribuția complicelui se raportează juridic la această infracțiune”, se arată în decizia instanței.

Judecătorii au subliniat că situația juridică a autorului infracțiunii fusese stabilită definitiv într-un dosar separat, element esențial pentru calculul termenului de prescripție aplicabil și participantului la infracțiune.

În consecință, termenul de prescripție începe să curgă de la data consumării infracțiunii principale, indiferent de forma participației sau de momentul concret al contribuției fiecărei persoane implicate.

În cauza analizată, instanța supremă a constatat că autorul infracțiunii a săvârșit fapta în luna mai 2017. De la acest moment se calculează termenul de prescripție atât pentru autor, cât și pentru complice.

„Raportat la aceste considerente, Înalta Curte a constatat că prescripția nu era împlinită și a respins recursul în casație formulat de inculpatul Tudorache Daniel”, se mai arată în hotărârea instanței.

Prin această decizie, condamnarea pronunțată anterior a rămas definitivă, iar fostul primar nu a obținut anularea răspunderii penale pe motiv de prescripție.

Daniel Tudorache, fost primar PSD al Sectorului 1, a fost condamnat definitiv în ianuarie 2025 la trei ani de închisoare cu suspendare, decizie care a modificat sentința pronunțată în primă instanță. În anul 2024, Tudorache fusese condamnat la trei ani și jumătate de închisoare.

Deși pedeapsa a fost redusă și dispusă cu suspendare, condamnarea este una definitivă, ceea ce înseamnă că fostul edil a scăpat de executarea unei pedepse cu închisoarea în regim de detenție.

În acest dosar, Direcția Națională Anticorupție l-a acuzat pe Daniel Tudorache de spălare de bani și complicitate la trafic de influență. Potrivit procurorilor, fostul primar ar fi beneficiat indirect de sume de bani provenite din activități ilegale, prin intermediul lui Ion Niță, un apropiat al său.

Ion Niță, care ar fi pretins că este nașul lui Tudorache, afirmație negată de fostul edil, ar fi intermediat relația cu Bogdan Șovar, patronul firmei de pază Tiger Security. DNA susține că, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, Niță ar fi încasat un comision de 10% din valoarea contractului pe care firma de pază îl avea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Procurorii au arătat că o parte din aceste sume ar fi ajuns și la Daniel Tudorache, sub diferite forme.

Un element central al dosarului a fost descoperirea, în urma perchezițiilor, a unui număr impresionant de bijuterii. Anchetatorii au găsit 258 de bijuterii la menajera familiei Tudorache, Ștefana „Fana” Jurowska.

Soția fostului primar, Adina Tudorache, a susținut că bijuteriile erau păstrate în locuința menajerei din teama de hoți. După efectuarea unei expertize, procurorii au stabilit că valoarea totală a celor 258 de bijuterii se ridică la aproximativ 2 milioane de euro, respectiv 9.784.295 de lei.

Cea mai scumpă piesă identificată a fost un diamant de tip „turk”, pentru care anchetatorii au descoperit o factură fiscală emisă la 31 decembrie 2017 de Cara Jewellers FZCO – Dubai, în valoare de 836.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 190.000 de euro.

În cursul procesului, Constanța Tudorache a oferit explicații privind proveniența banilor și a diamantelor. Aceasta a susținut că o parte dintre bunuri ar proveni de la o prietenă foarte bună a mamei sale, „o cântăreață rusoaică, care a plecat în Rusia înainte de 1989”. De asemenea, a afirmat că tatăl său ar fi fost prieten cu mai mulți pictori care i-ar fi oferit tablouri, ulterior vândute.

Aceste explicații nu au fost însă considerate suficiente pentru a înlătura concluziile procurorilor și ale instanțelor privind legătura dintre bunurile descoperite și faptele de corupție investigate.