Înalta Curte decide în octombrie soarta lui Daniel Tudorache în „Dosarul diamantelor”

Daniel Tudorache, fost primar PSD al Sectorului 1, încearcă să obțină anularea condamnării cu suspendare din „Dosarul diamantelor” prin recurs în casație. Înalta Curte a admis în principiu cererea, dar a respins suspendarea executării hotărârii atacate.

Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a formulat în martie 2025 un recurs în casație împotriva deciziei definitive prin care a fost condamnat cu suspendare în „Dosarul diamantelor”.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători – a admis în principiu cererea de recurs, dar a respins solicitarea fostului edil privind suspendarea executării hotărârii atacate.

Primul termen de judecare a recursului în casație a avut loc pe 8 septembrie 2025, iar instanța supremă a stabilit ca dată a pronunțării 13 octombrie 2025.

Recursul în casație este o cale extraordinară de atac ce poate fi folosită numai în cazuri strict prevăzute de lege, vizând erori de drept comise în soluțiile definitive.

În iulie 2024, un complet de trei judecători de la Înalta Curte l-a condamnat pe Daniel Tudorache la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influență. În același dosar, el a fost achitat de acuzația de spălare de bani.

De asemenea, și fosta soție a lui Tudorache a fost achitată de acuzațiile formulate de DNA.

Nemulțumit de sentință, fostul primar a formulat apel.

Apelul a fost admis de instanța supremă în ianuarie 2025. Înalta Curte a redus pedeapsa de la 3 ani și 6 luni de închisoare la 3 ani închisoare pentru complicitate la trafic de influență.

Judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de 4 ani. În această perioadă, Tudorache trebuie să respecte măsurile de supraveghere impuse de instanță.

Totodată, fostul edil a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Administrația Domeniului Public București – Sector 1, fie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, o persoană din anturajul lui Tudorache ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii derulat cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1.

În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină la funcționari astfel încât contractul să fie derulat fără probleme, facturile să fie plătite la timp și tarifele să fie actualizate.

DNA susține că persoana a primit de la omul de afaceri 105.000 lei în numerar și încă 8.640 lei, disimulați sub forma unor facturi fiscale fictive.

În aceste activități, Daniel Tudorache ar fi sprijinit persoana respectivă, întărind convingerea omului de afaceri că solicitantul comisionului era trimisul său direct.

Conform anchetatorilor, Tudorache ar fi fost beneficiarul final al sumelor obținute.

Procurorii DNA au mai reținut că în perioada 2008-2018, cât timp a ocupat funcții publice, Daniel Tudorache ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari față de veniturile sale licite.

Veniturile oficiale în acel interval au fost de 605.782 lei (aproximativ 1.000 de euro pe lună).

Pentru a ascunde originea banilor, fostul primar ar fi folosit-o pe soția sa și pe menajeră, care figurau drept proprietari aparenți ai sumelor.

Printre tranzacțiile suspecte enumerate de DNA:

depuneri de numerar prin intermediul celor două, în valoare totală de 2,99 milioane lei și 235.000 euro ;

achiziții imobiliare pe numele fostei soții, de 305.000 euro și 470.000 lei ;

acordarea unui împrumut în numerar de 920.000 euro ;

achiziții de bijuterii scumpe și diamante (un inel de 58.500 euro, un set de 64.225 USD, un diamant de 190.000 euro, etc.);

cumpărarea de acțiuni la un club de fotbal;

asociere cu o firmă privată prin intermediul fostei soții, cu 640.000 euro.

Deși aceste acuzații au stat la baza anchetei, instanța a decis în final achitarea lui Daniel Tudorache pentru infracțiunea de spălare de bani.

În același dosar, Ion Niță, considerat intermediarul mitei, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență.

În urma contopirii cu pedeapsa de 7 ani și 10 luni primită anterior în dosarul de corupție al lui Sorin Oprescu, Niță a primit o condamnare finală de 9 ani și 2 luni.

El a beneficiat de reducerea pedepsei la 2 ani pentru faptele din dosarul lui Tudorache deoarece a ales să recunoască acuzațiile din rechizitoriu.

Pe 13 octombrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție va pronunța decizia în recursul în casație formulat de Daniel Tudorache.

Dacă recursul va fi respins, condamnarea cu suspendare și obligațiile impuse prin hotărârea definitivă din ianuarie rămân neschimbate.

Dacă însă instanța va admite recursul pe fond, cazul ar putea fi rejudecat, ceea ce ar însemna reluarea procedurilor judiciare pentru fostul primar PSD al Sectorului 1.