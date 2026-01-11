Dan Petrescu, mesaj de susținere din partea italienilor. Antrenorul a vorbit despre problemele de sănătate

Adminul unui cont dedicat suporterilor lui Foggia a publicat pe Instagram un mesaj profund emoționant, după ce în Italia au apărut informații potrivit cărora Dan Petrescu (58 de ani) se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Starea de sănătate a lui Dan Petrescu este considerată delicată, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora fostul mare fotbalist și actual antrenor ar avea cancer, ar urma tratamente de chimioterapie și ar fi slăbit aproximativ 30 de kilograme. Până în acest moment, nu există însă nicio confirmare oficială privind aceste aspecte.

De-a lungul carierei sale de jucător, Dan Petrescu a evoluat la mai multe cluburi, una dintre experiențele sale fiind la Foggia, în Italia, în perioada 1991–1993. Supranumit „Bursucul”, acesta a fost transferat de la Steaua București la formația italiană în schimbul sumei de 750.000 de euro.

Fostul fundaș dreapta nu a fost uitat de suporterii lui Foggia, care au transmis din Italia un mesaj de încurajare pe rețelele sociale pentru Dan Petrescu, fost jucător al clubului și component al naționalei României care a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 1994.

Contul Foggiatruelove a scris pe Instagram că lumea fotbalului se mobilizează în jurul lui Dan Petrescu, amintind perioada în care acesta a evoluat în culorile rossonere. Adminul a menționat că din România au sosit informații dificile privind lupta antrenorului, în vârstă de 58 de ani, cu cancerul, tratamentul de chimioterapie și starea considerată foarte gravă, acesta scriind că Foggia este alături de antrenor.

Antrenorul în vârstă de 58 de ani depune eforturi pentru a se recupera cât mai rapid după un tratament care l-a afectat vizibil din punct de vedere fizic, pierzând mai multe kilograme față de perioada din toamnă, când se afla pe banca lui CFR Cluj.

Jurnalistul britanic Neil Barnett a scris pe rețelele de socializare că a discutat cu Dan Petrescu, care i-a transmis că nu are cancer, că nu știe de unde au apărut aceste informații și că se confruntă cu probleme de sănătate la gât, urmând un tratament pentru încă o lună. Jurnalistul a spus că după tratament Petrescu intenționează să revină în antrenorat.