Adevărul despre sănătatea lui Dan Petrescu. Ce face fostul internațional

Situația medicală a lui Dan Petrescu a stârnit numeroase speculații în ultimele săptămâni, iar îngrijorarea a crescut în rândul lumii fotbalului. Un apropiat al clubului Chelsea a oferit însă detalii importante despre starea fostului internațional.

După despărțirea de CFR Cluj, în august 2025, Dan Petrescu (58 de ani) a decis să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, concentrându-se pe problemele de sănătate.

În spațiul public au apărut chiar informații potrivit cărora ar suferi de cancer și ar fi urmat ședințe de chimioterapie.

La finalul anului trecut, tehnicianul a fost surprins pe Șoseaua Nordului, alături de un prieten. Deși vizibil mai slab, părea într-o stare stabilă, contrazicând parțial zvonurile alarmiste.

Recent, Neil Barnett — jurnalist cunoscut pentru legătura sa de peste trei decenii cu Chelsea, club la care Dan Petrescu a evoluat între 1995 și 2000 — a relatat că a discutat direct cu fostul fotbalist.

Acesta a precizat că „va căuta să revină în antrenorat” după finalizarea tratamentului la gât și a transmis că nu este vorba despre o boală gravă.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a scris, pe X, Barnett.

Încă din vara trecută, Dan Petrescu recunoștea că se confruntă cu dificultăți medicale și că va pune sănătatea pe primul plan. În sezonul precedent, lipsise deja câteva meciuri de la CFR Cluj din cauza unei afecțiuni la gât.

În lunile care au urmat, au circulat informații conform cărora situația sa s-ar fi agravat, că ar fi pierdut multe kilograme și că ar urma tratamente complicate — zvonuri alimentate și de dispariția sa din spațiul public.

Plimbarea recentă în care a fost fotografiat, deși a arătat că este slăbit, a readus însă o notă de calm, iar ultimele declarații ale apropiaților sugerează că antrenorul se află pe drumul spre recuperare.