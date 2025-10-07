Custodia unui câine, în vârstă de 11 ani, judecată la Cluj. Ce a decis instanța

Un caz neobișnuit privind custodia temporară a unui câine din rasa Border Collie a ajuns vineri, 3 octombrie 2025, pe masa magistraților de la Judecătoria Cluj-Napoca. Patrupedul, în vârstă de 11 ani, a ajuns în centrul unei dispute între fostul proprietar și familia care l-a adoptat acum opt ani.

În cererea depusă la instanță, bărbatul a afirmat că este proprietarul originar al câinelui, pe care l-a cumpărat legal în 2014 de la un crescător autorizat din Germania și l-a crescut împreună cu familia sa timp de trei ani.

În 2017, din motive de sănătate, bărbatul a semnat un contract de adopție cu actualul stăpân al câinelui, prin care i-a cedat custodia animalului. Documentul prevedea obligația pârâtului de a continua tratamentul cardiac cronic al patrupedului și dreptul reclamantului de a-l vizita cel puțin de două ori pe an.

Bărbatul afirmă că actualul proprietar ar fi neglijat starea de sănătate a câinelui, pe care l-ar fi găsit într-o condiție gravă: cu blana încâlcită, o tumoră sângeroasă la ochiul drept și abdomenul umflat, semn al unei posibile ascite.

Reclamantul afirmă că, la vizita din 2 august 2025, a observat starea gravă a câinelui și a propus pârâtului 1.000 de euro pentru a-i fi returnat animalul. Oferta a fost refuzată, iar acesta susține că pârâtul i-a blocat accesul și l-a acuzat pe nedrept de violare de domiciliu, furt și distrugerea porții.

„În cadrul discuţiilor amiabile ulterioare acelei vizite, a propus pârâtului o soluţie echitabilă: să îi ofer o sumă de bani rezonabilă (1000 EUR) pentru a-i returna imediat custodia lui ######”, fără a implica instanţa, tocmai pentru a evita suferința suplimentară a animalului. Pârâtul a refuzat categoric această ofertă, insistând să păstreze custodia în ciuda evidentei neglijenţe”, a spus bărbatul, în sala de judecată.

Actualul proprietar a declarat în instanță că respectă toate obligațiile contractuale și că reclamantul ar fi intrat fără drept pe proprietatea sa, începând apoi să-l hărțuiască.

El a precizat că, potrivit verificărilor făcute de Direcția Sanitară Veterinară și Poliția pentru Protecția Animalelor, câinele este sănătos, iar autoritățile nu au dispus nicio măsură specială. De asemenea, a susținut că orice intervenție sau preluare a animalului ar încălca contractul de adopție și ar perturba viața câinelui, care este deja integrat în familia sa.

„În data de 26.08.2025, în urma unor conversații purtate prin serviciul de mesagerie electronică, reclamantul a recunoscut că îi lipsește câinele și că îl vrea înapoi, oferind suma de 1.000 de euro, indicând chiar că ar putea să achiziționeze un alt pui de Border ###### la acest preț”, au reținut magistrații.

Instanța a analizat argumentele ambelor părți și a stabilit că, din punct de vedere legal, câinele aparține pârâtului, contractul de adopție fiind valabil și în vigoare. Totodată, nu au fost prezentate dovezi clare că sănătatea animalului ar fi în pericol, iar procesul-verbal al Poliției Animalelor și al Direcției Sanitar-Veterinare confirmă că patrupedul este într-o stare bună de sănătate.

Judecătorii au respins cererea reclamantului privind custodia temporară a câinelui și solicitarea de a obliga pârâtul să aplice tratamente medicale de urgență. Totodată, au stabilit că reclamantul nu are un temei legal pentru a cere modificarea programului de vizită stabilit inițial prin contract.

„Referitor la susținerile reclamantului privind hrana câinelui, toaletajul sau starea neîngrijită, instanța reține că acestea nu sunt dovedite, din toate probele menționate anterior rezultă că exemplarul canin se află într-o stare bună de sănătate și este bine îngrijit, neexistând niciun indiciu din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că viața acestuia este în pericol”, au motivat judecătorii.