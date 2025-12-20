Cum prepari acasă cele mai gustoase jumări de porc. Ingredientul care face diferența

Jumările de porc nu lipsesc de pe mesele românilor de Sărbători și sunt apreciate pentru gustul lor incredibil de bun. Deși rețeta pare simplă la prima vedere, cei care le pregătesc trebuie să se înarmeze cu răbdare. Pentru a obține o textură crocantă și interiorul ușor moale, acestea trebuie pregătite la foc mic.

Chiar dacă jumările pot fi cumpărate gata făcute din magazine sau piețe, acestea nu se compară cu cele făcute acasă.

Ingrediente necesare:

2,3 kg de slănină crudă de porc

250 ml de apă rece

2 cepe albe

Este esențial să folosești slănină crudă, acoperită cu șorici, și să eviți osânza, adică grăsimea viscerală a porcului, care are un gust diferit.

Slănina se taie în fâșii egale, iar apoi se desprinde șoriciul. Lama cuțitului se introduce între slănină și șorici, ridicând ușor slănina și trăgând șoriciul de pe aceasta. Șoriciul poate fi folosit ulterior în preparate precum caltaboș, tobă sau piftie.

Fâșiile de slănină se taie în cuburi aproximativ egale, astfel încât să se rumenească uniform. Cuburile se pun într-o cratiță mare împreună cu 250 ml de apă rece și cele două cepe.

După ce apa începe să fiarbă, asigură-te că bucățile de grăsime nu se lipesc de baza cratiței. După aproximativ 25 de minute, jumările încep să rumenească ușor, iar mirosul inconfundabil va umple toată bucătăria. De asemenea, ceapa va aduce un plus de gust, iar invitații la masa de Crăciun vor fi impresionați.

După ce jumările rumenite sunt scoase din cratiță, untura rămasă se trece printr-o sită și se păstrează în borcane de sticlă sau vase de tablă emailată. Din cantitatea de slănină menționată vei obține aproximativ 1,355 kg de untură și 480 g de jumări.

Untura poate fi folosită pentru prăjeli sau pentru alte preparate, cum ar fi cârnații și friptura de porc. În multe zone, cum este și Transilvania, combinația de pâine proaspătă unsă cu untură și presărată cu ceapă este considerată un adevărat festin.