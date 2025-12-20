Social

Cum prepari acasă cele mai gustoase jumări de porc. Ingredientul care face diferența

Comentează știrea
Cum prepari acasă cele mai gustoase jumări de porc. Ingredientul care face diferențaSursă Youtube
Din cuprinsul articolului

Jumările de porc nu lipsesc de pe mesele românilor de Sărbători și sunt apreciate pentru gustul lor incredibil de bun. Deși rețeta pare simplă la prima vedere, cei care le pregătesc trebuie să se înarmeze cu răbdare. Pentru a obține o textură crocantă și interiorul ușor moale, acestea trebuie pregătite la foc mic.

Rețetă de jumări de porc

Chiar dacă jumările pot fi cumpărate gata făcute din magazine sau piețe, acestea nu se compară cu cele făcute acasă.

Ingrediente necesare:

  • 2,3 kg de slănină crudă de porc
  • 250 ml de apă rece
  • 2 cepe albe

Este esențial să folosești slănină crudă, acoperită cu șorici, și să eviți osânza, adică grăsimea viscerală a porcului, care are un gust diferit.

Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembrie
Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembrie
Slănina pentru jumări

Slănina pentru jumări. Sursa foto: Pixabay

Mod de preparare

Slănina se taie în fâșii egale, iar apoi se desprinde șoriciul. Lama cuțitului se introduce între slănină și șorici, ridicând ușor slănina și trăgând șoriciul de pe aceasta. Șoriciul poate fi folosit ulterior în preparate precum caltaboș, tobă sau piftie.

Fâșiile de slănină se taie în cuburi aproximativ egale, astfel încât să se rumenească uniform. Cuburile se pun într-o cratiță mare împreună cu 250 ml de apă rece și cele două cepe.

După ce apa începe să fiarbă, asigură-te că bucățile de grăsime nu se lipesc de baza cratiței. După aproximativ 25 de minute, jumările încep să rumenească ușor, iar mirosul inconfundabil va umple toată bucătăria. De asemenea, ceapa va aduce un plus de gust, iar invitații la masa de Crăciun vor fi impresionați.

Ce poți face cu untura rămasă de la jumări

După ce jumările rumenite sunt scoase din cratiță, untura rămasă se trece printr-o sită și se păstrează în borcane de sticlă sau vase de tablă emailată. Din cantitatea de slănină menționată vei obține aproximativ 1,355 kg de untură și 480 g de jumări.

Untura poate fi folosită pentru prăjeli sau pentru alte preparate, cum ar fi cârnații și friptura de porc. În multe zone, cum este și Transilvania, combinația de pâine proaspătă unsă cu untură și presărată cu ceapă este considerată un adevărat festin.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:01 - Cum prepari acasă cele mai gustoase jumări de porc. Ingredientul care face diferența
08:56 - Brad natural sau artificial, o alegere simplă
08:48 - De la comoditate la pericol. Ce recomandă ANSA când alegi catering pentru un eveniment
08:41 - Europa la jumătatea Rubiconului: Ucraina, Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
08:30 - Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
08:21 - Ministrul Justiţiei va fi prezent la dezbaterea moțiunii depuse împotriva sa: Voi răspunde cu elemente punctuale, con...

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale