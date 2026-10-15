Un burger pregătit în propria bucătărie poate întrece ușor orice preparat comandat la restaurant, dacă cunoști câteva trucuri esențiale. Alegerea ingredientelor potrivite și respectarea timpilor de gătire fac diferența dintre un preparat uscat și un burger extrem de fraged și plin de savoare.

Pentru patru porții generose ai nevoie de ingrediente simple, dar de calitate superioară:

șase sute de grame de carne tocata de vită cu douăzeci la sută grăsime

patru chifle pufoase cu unt sau susan

patru felii de brânză cheddar

două feliuțe de bacon crocant

un roșie mare tăiată felii

câteva frunze de salată proaspătă

un castravete murat tăiat felii subțiri

o ceapă roșie tăiată rondele

sare mare și piper negru proaspăt măcinat

sos la alegere, precum maioneză, muștar sau sos barbecue

Succesul acestui preparat constă în alegerea carne de vită. Este important ca aceasta să aibă un conținut de grăsime de cel puțin douăzeci la sută, deoarece grăsimea oferă frăgezime și împiedică uscarea în timpul prăjirii.

Împarte carnea în patru părți egale și formează chiftelele ușor, fără să frămânți excesiv compoziția. Apasă ușor în mijlocul fiecărei chiftele cu degetul mare pentru a crea o mică adâncitură. Acest detaliu va împiedica carnea să se umfle la prăjire și va asigura o gătire uniformă.

Apostează condimentarea doar înainte de a pune carnea pe tigaie sau pe grătar. Presară sare și piper din belșug pe ambele părți.

Prăjește carnea într-o tigaie din fontă bine încinsă timp de trei sau patru minute pe fiecare parte pentru o gătire medie. În ultimul minut de prăjire, așază o felie de brânză cheddar peste fiecare bucată de carne și acoperă tigaia cu un capac pentru câteva secunde, astfel încât brânza să se topească uniform.

Tăiați chiflele în jumătate și rumeniți-le ușor pe tigaie cu puțin unt. Acest pas creează o barieră care împiedică sosul să înmoaie pâinea.

Așază baza chiflei rumenite pe o farfurie și unge-o cu sosul tău preferat. Adaugă un strat de salată verde, urmat de felia de carne caldă cu brânză topită. Pune deasupra feliile de bacon crocant, rondelele de roșie, castraveții murați și ceapa roșie. Adaugă puțin sos și pe capacul chiflei, apoi închide burgerul. Servesc imediat alături de cartofi prăjiți sau o salată proaspătă.