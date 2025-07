EVZ Special Cum poți ține sub control psoriazisul. Explicațiile unui medic specialist. Video







Pe canalul de YouTube „Hai România” a fost publicat un nou episod al podcastului „Capital de Sănătate”, care aduce în prim-plan specialiști de top din domeniul medical. În această ediție, Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, a avut-o ca invitată pe Conf. Dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatovenerolog și doctor în științe medicale. Tema principală a discuției a fost reprezentată de afecțiunile autoimune ale pielii.

În cadrul podcastului, Dr. Rodica Olteanu a vorbit despre diverse boli care pot afecta pielea, cum ar fi psoriazisul, lupusul sau sclerodermia. Medicul a oferit informații esențiale privind diagnosticarea, simptomele și opțiunile de tratament, fiind evidențiate progresele înregistrate în acest domeniu datorită evoluției constante a medicinei și tehnologiei.

Potrivit medicului, psoriazisul este o boală destul de frecventă în România. „Procentul este de aproximativ 6 %, prevalența psoriazisului în România. Este ușor mai scăzută față de țările din nord, care într-adevăr au o prevalență mai mare. Noi avem un registru special pentru psoriazis în registrul național al bolilor, în care cuprinde și atita atopică, afecțiunile venoase, hidradenita supurativă și mai sunt câteva tipuri de urticarie cronică. Are într-adevăr o viziune foarte corectă asupra prevalenței bolilor dermatologice în România. Probabil că suntem printre puținele specialități care beneficiază de acest registru național”, spune Rodica Olteanu.

Specialistul a precizat că psoriazisul este una dintre bolile „norocoase”. Motivul principal este faptul că pacienții care suferă de această afecțiune au la dispoziție tratamente moderne. „Este o boală care beneficiază de tratamente foarte noi, foarte bune, cu efecte rapide și efecte adverse minime. Boala psoriazică are o componentă articulară de care se ocupă medicul reumatolog și o componentă cutanată de care se ocupă medicul dermatolog. De obicei, cei doi sunt într-o colaborare foarte strânsă. Reumatologul și dermatologul ar trebui să privească în același timp pacientul respectiv și să ofere diagnosticul cel mai bun, astfel încât tratamentul să fie cel mai bun”, a explicat aceasta.

Invitata a precizat că psoriazisul este o boală tratabilă, iar urmarea pașilor corecți îi poate ajuta pe pacienți să ducă o viață normală. Boala poate fi generată de factori genetici, care sunt potențați de aspecte precum stresul, poluarea sau condițiile de trai. „Este o boală care până acum 10 ani nu avea tratament și nu beneficia de soluțiile pe care le avem astăzi. Psoriazisul are un factor genetic și este influențat de factorii de mediu, factori epigenetici, care pot potența această expresie genetică și poate apărea boala. În general, boala se declanșează la vârsta adultă. Ce se întâmplă cu psoriazisul care apare la copii? Este vorba despre o formă care are o componentă genetică mult mai pregnantă. De exemplu, există o rudă de gradul întâi care are psoriazis și atunci celălalt membru va dezvolta o variantă mai severă și probabil, în afară de componenta cutanata, va dezvolta și componenta articulară.

Nouă, medicilor, ne este foarte frică de această componentă articulară. De ce? Pentru că este ireversibilă. Dacă prindem momentul în care putem să tratăm pielea înainte de dezvoltarea și atingerea articulară, atunci putem să rezolvăm o problemă care se poate dezvolta ulterior și poate afecta în mod ireversibil articulația și organismul în general. Vorbim de afectare cardiovasculară, afectare neurologică, dar mai ales o afectare hepatică, dislipidemii, sindromul metabolic. Adică tot ceea ce înseamnă afectarea organismului în întregime, pentru că psoriazisul nu este o boală de organ, este o boală sistemică care are o inflamație sistemică ce poate atinge orice organ. Din psoriazis poți ajunge la insuficiență cardiacă, insuficiența hepatică și, de asemenea, într-o componentă neurologică și neuropsihiatrică importantă de tip depresie și anxietate”, precizează medicul.

Dr. Rodica Olteanu a precizat că este important ca boala să fie depistată din timp. „Cu cât mai repede depistezi, cu cât mai repede tratezi cu medicația necesară, cu atât mai mult ai șanse să ții sub control psoriazisul, adică să nu se extindă la nivel cutanat, să nu apară modificările la nivel articular. După urmarea tratamentului, se preconizează că 2 ani este perioada în care ești în siguranță până când sistemul imunologic al organismului apare. Preia această informație, o memorează, iar la un contact cu un stimul pe care noi nu-l știm deocamdată poate reapărea psoriazisul în același zone sau în alte zone. Celulele încep să memorizeze ce s-a întâmplat în trecut, iar la un nou contact, nu fac decât să producă leziunea respectivă și să determine boala să reapară în încercarea de a o vindeca. Sistemul imunitar este cel mai important organ din organism”, explică invitata.

Pentru tratarea psoriazisului, există mai multe etape. Decizia de tratament este influențată de gravitatea bolii și de modul în care pacientul răspunde la medicamentele specifice.

„Prima etapă este tratamentul topic, folosit atunci când leziunile sunt limitate pe o anumită suprafață și se pot trata. De încearcă această terapie cu emoliente, cu dermato-corticoizi, cu derivați de vitamina D 3. Dacă se poate stăpâni, atunci nu se mai ajunge în faza următoare. Dacă continuă, ajungem la etapa doi de tratament care presupune o terapie convențională, cu metotrexat sau neotigason, niște derivați de vitamina A, care sunt foarte benefici. Dacă pacientul nu răspunde la tratament și trece la etapa a treia, terapia biologică, care este nemaipomenită.

Are efecte imediate de cele mai multe ori. Adică după o lună de tratament deja se văd efectele, pacientul aproape că are pielea curată. Același lucru se poate întâmpla și din punct de vedere articular. Doar că articulațiile răspund ușor mai greu decât pielea. Pe de altă parte, efectele adverse ale acestor terapii noi, care nu mai sunt considerate imunosupresoare, ci imunomodulatoare, sunt minime. Deci au efecte adverse minime. Ai siguranță și eficiență. Dar fiind un tratament foarte scump, se folosește doar după ce toate variantele au fost încercate. Se adresează unei anumite categorii de pacienți cu boli precum psoriazis moderat sau sever”, a precizat medicul.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI.