Social Cum poate fi folosită manipularea emoțională pentru a împinge o țară la război







Imaginați-vă următorul scenariu de manipulare emoțională: într-o zi caniculară, podul de la Cernavodă este distrus brusc, iar un tren de pasageri se prăbușește în apele Dunării. Imediat, rețelele sociale sunt asaltate de fotografii dramatice și mesaje pline de indignare. La scurt timp după aceste imagini, „un vinovat este identificat instantaneu: Rusia”, potrivit jurnaliștilor de la contrasens.ro.

Fără să aștepte confirmări oficiale, televiziunile preiau rapid această ipoteză, iar declarațiile politice nu întârzie să apară. Emoțiile colective cresc în intensitate, iar cererile pentru o reacție militară devin tot mai vocale. Ancheta oficială nici măcar nu a început, dar concluziile par deja trase.

Astfel de situații sunt caracteristice operațiunilor cunoscute sub numele de „atacuri sub steag fals” – acțiuni fabricate și folosite pentru a genera reacții publice intense, în scopul de a cere intervenția militară și de cere răspicat: „Așa nu se mai poate, trebuie să intervenim militar!”

De-a lungul istoriei, asemenea metode au fost utilizate în contexte diverse: de la incidentul de la Gleiwitz, folosit de regimul nazist pentru a justifica invadarea Poloniei, „unde câteva imagini șocante au fost suficiente pentru a înclina balanța opiniei publice”, mai arată sursa menționată.

Evenimentele tragice, cum ar fi ciocnirile între trenuri, accidentele aviatice în aeroporturi aglomerate sau exploziile în gări, pot fi prezentate drept „atacuri externe”. Astfel de incidente, soldate adesea cu numeroase victime, pot fi prezentate în spațiul mediatic ca posibile „atacuri externe”, înainte ca autoritățile să stabilească oficial cauzele reale.

Experiențele recente la nivel internațional demonstrează cât de ușor pot fi exploatate aceste situații în scop propagandistic. Prăbușirea zborului MH17 în estul Ucrainei, în 2014, a fost imediat transformată într-un punct de dispută între diferite părți implicate, fiecare susținând o versiune proprie a evenimentelor.

Într-un context local, există riscul ca o simplă defecțiune tehnică să fie interpretată și transmisă publicului drept un act deliberat de sabotaj, chiar înainte ca investigațiile oficiale să fie demarate.

Această tendință subliniază cât de importantă este o comunicare responsabilă în momentele de criză, pentru a preveni escaladarea tensiunilor și răspândirea informațiilor neverificate.

„În scenariul nostru local, o defecțiune reală ar putea fi prezentată mediatic drept sabotaj, înainte ca ancheta tehnică să fi măcar început”, mai arată sursa menționată.

În contextul actual al digitalizării extinse, riscurile cibernetice depășesc cu mult simpla întrerupere a conexiunii la internet. Intervențiile malițioase asupra unor sisteme critice – precum semnalizarea feroviară, controlul traficului aerian sau rețelele de distribuție electrică – pot conduce la incidente grave, soldate chiar cu pierderi de vieți omenești.

Un caz emblematic, amintit de sursa menționată, este cel al virusului Stuxnet, care a perturbat funcționarea instalațiilor nucleare din Iran. Dacă un atac de această natură ar fi transferat în alte domenii, consecințele ar putea fi foarte grave: coliziuni între trenuri sau avarii industriale, interpretate imediat ca acte ostile comise de un stat ostil. Mai multe detalii despre astfel de situații puteți citi pe site-ul contrasens.ro.