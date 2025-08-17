Podurile lui Saligny, capodopere sacrificate în război

„Capodoperele” lui Saligny sacrificate la vreme de restriște. Deși, la vremea lor, au fost lucrări de pionierat, podurile marelui inginer au fost detonate cu exploziv.

La Cosmești, peste Siret, în județul Galați, în 1868-1870, se ridica un pod du­blu, feroviar-rutier care a fost afectat de inundații. Circulația s-a reluat cu dificultate în 1872. În 1882, tânărul inginer Anghel Saligny a decis să proiecteze un nou pod feroviar-rutier. Acest al doilea pod s-a construit la Cosmești în peri­oada 1885-1888.

Podul de la Fetești-Cernavodă a fost construit de Saligny în 1890-1895. A fost cel mai lung pod din Europa, pentru mulți ani din momentul inaugurării.

Podurile lui Saligny au fost detonate în Primul Război Mondial. Cel de la Cernavodă-Fetești, doar parțial. Nu se dorea ca inamicul, Puterile Centrale să apuce să îl folosească. Cel de la Cosmești a fost detonat integral.

Inginerul Anghel Saligny a creat la Cosmești un pod rutier și feroviar suprapus. La Fetești, se spune că a stat în barcă, sub pod, atunci când prima garnitură de tren l-a traversat spre Dobrogea. Podurile vor fi refăcute după Război, când au devenit din nou utile. Pacea înseamnă comunicare și circulație.

