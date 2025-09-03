Politica Rusia, plan de preluare a puterii în Republica Moldova la alegerile din septembrie







Republica Moldova. Rusia intenționează să schimbe conducerea Republicii Moldova cu una pro-rusă, vizând alegerile parlamentare din septembrie 2025. Afirmația a fost făcută de jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon, citând surse familiarizate cu planurile Moscovei. Potrivit lui, responsabilitatea asupra direcției moldovenești a fost preluată de Serghei Kirienko, după îndepărtarea lui Dmitri Kozak.

„Tocmai echipa lui Kirienko, după ce a primit noi atribuții, a elaborat și deja implementează un plan de amploare pentru preluarea puterii în Moldova la viitoarele alegeri parlamentare. Acest scenariu este periculos nu doar pentru Chișinău, ci și pentru Ucraina și întreaga Europă”, precizează Gordon.

Conform informațiilor obținute de jurnalist, Kremlinul ar fi alocat cel puțin 350 de milioane de dolari pentru implementarea planului. O parte din fonduri ar fi destinate mituirii alegătorilor și creării unei majorități parlamentare controlate. Numai pentru transportul și plata alegătorilor din Transnistria, aproximativ 200.000 de locuitori, sunt prevăzuți aproximativ 30 de milioane de dolari.

Sursele lui Gordon arată că, după alegeri, Kremlinul intenționează să numească persoane loiale în funcții strategice. Și anume parlament, structurile de forță, de securitate, instituțiile financiare și instanțele judecătorești.

„În documente apar frecvent numele oamenilor de afaceri Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și partidele controlate de aceștia. Kremlinul va folosi resursele lor politice și financiare, precum și influența asupra elitei moldovenești și regionale”, subliniază Gordon.

Un punct cheie al planului este restabilirea controlului asupra aeroportului din Chișinău și posibilitatea utilizării aeroportului din Bălți, pentru a facilita transferul de persoane și resurse.

„Se ia în considerare și folosirea Republicii Moldova drept cap de pod împotriva Ucrainei. Moscova discută recrutarea a cel puțin 10.000 de cetățeni cu pașapoarte europene și infiltrarea lor în UE și Marea Britanie. Se preconizează transportarea în Transnistria a armamentului, muniției și a până la 40.000 de mercenari din Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa, sub acoperirea unor afaceri și angajări de forță de muncă”, explică sursele.

Potrivit surselor, Moscova consideră că, în 18 luni, cu sprijinul atacurilor aeriene și al flotei, ar putea desfășura o operațiune pentru capturarea părții vestice a regiunii Odesa. În paralel, se planifică acapararea structurilor statale din Moldova, pentru a asigura controlul complet al noului regim marionetă.

O confirmare indirectă a intențiilor ar fi apariția în mass-media a unui videoclip cu șeful Statului Major General al Armatei Ruse, Valeri Gherasimov, în care în spatele său apare o hartă ce include regiunile Odesa și Nikolaev ca teritoriu al Federației Ruse.

Sursele lui Gordon mai arată că planul include și controlul asupra mass-media moldovenești, precum și scheme de finanțare pentru noul regim pro-rus, subliniind amploarea strategiei Moscovei de a influența total politica și securitatea în Republica Moldova și regiune.