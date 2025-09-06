Social Cum ne afectează marijuana organismul







Marijuana a fost un subiect controversat, mulți oameni crezând că aceasta va rezolva problemele de sănătate sau va îmbunătăți starea de bine. Cu toate acestea, oamenii de știință studiază efectele marijuana asupra sănătății, care includ concepții greșite despre fumul acesteia, produsele comestibile, efectele pe termen lung și posibilitatea de supradozaj.

Fumul de marijuana nu este la fel de nociv ca fumul de țigară, deoarece poate duce la boli cardiovasculare și poate agrava afecțiuni respiratorii precum astmul. Produsele comestibile, deși pot fi mai sigure, pot provoca daune sănătății, în special pentru cei nerăbdători.

Fumătorii cronici de canabis au defecte funcționale vasculare similare cu cele ale fumătorilor de tutun, inclusiv artere care funcționează defectuos și ser sanguin care inhibă proprietățile importante ale celulelor endoteliale cultivate.

Consumul cronic de marijuana afectează, de asemenea, funcția vaselor de sânge în mod diferitfață de fumat, unele persoane având probleme cu arterele, dar fără a prezenta aceleași leziuni ale celulelor endoteliale cultivate în laborator.

Creierul continuă să se dezvolte până la vârsta de aproximativ 25 de ani, ceea ce face ca consumul de substanțe să afecteze adolescenții în mod diferit față de adulți.

În cele din urmă, capacitatea organismului de a se vindeca este remarcabilă, iar oprirea sau reducerea consumului de marijuana poate duce la recuperarea și îmbunătățirea funcției creierului.

Marijuana poate provoca anxietate, paranoia, halucinații și psihoză, în special dacă un membru al familiei suferă de schizofrenie sau psihoză. Deși este ușor accesibilă și controlată, nu există dovezi clare care să susțină presupusele sale beneficii în scopuri medicinale.

Cercetările privind presupusele beneficii ale marijuanei sunt un domeniu în dezvoltare, dar ar putea fi benefice pentru pacienții cu cancer care nu pot reține alimentele sau nu pot lua medicamente pe cale orală.

Este important să se evite conversațiile disprețuitoare despre marijuana, deoarece este un subiect nuanțat, cu aspecte legale, recreative și medicinale. Medicii sunt deschiși să discute despre consumul de marijuana, deoarece sunt conștienți de dovezile solide din studiile controlate randomizate pentru depresie și anxietate.

Renunțarea la marijuana nu este întotdeauna ușoară, în special pentru consumatorii înrăiți, care pot suferi de anxietate crescută, tulburări de somn și apetit scăzut. Opțiunile de tratament pot include terapii comportamentale, medicamente sau intervenții pentru a aborda afecțiunile subiacente, cum ar fi anxietatea sau depresia.

Dependența apare atunci când indivizii pierd controlul asupra consumului de substanțe, iar o combinație de opțiuni adaptate obiectivelor individuale poate duce la succes, informează medicalxpress.com.