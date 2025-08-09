Social De la lumânare la marijuana. Preot reținut în flagrant cu droguri în apartament







Republica Moldova. Un fost preot din Chișinău a fost arestat preventiv, alături de doi tineri, într-un dosar de trafic de droguri ce zguduie opinia publică. Cei trei sunt acuzați că făceau parte dintr-o rețea de distribuție a substanțelor narcotice. Gruparea funcționa activ pe teritoriul Capitalei și al raionului Strășeni, cu ajutorul aplicației Telegram.

Operațiunea a fost coordonată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații. De asemenea în colaborare cu procurorii din Strășeni, și a culminat pe 5 august cu percheziții și rețineri.

Investigațiile desfășurate timp de o lună au vizat inițial un tânăr de 26 de ani și concubina lui de 18 ani, suspectați că activau ca curieri în rețeaua infracțională. Cei doi și-au închiriat un apartament în Chișinău, pe care l-au folosit atât pentru locuit, cât și ca depozit pentru droguri. Acolo, polițiștii au găsit 13 pachețele cu marijuana, un cântar electronic de precizie. Totodată, obiecte pentru ambalare și telefoane mobile utilizate în activitatea criminală.

Pistele i-au dus ulterior pe anchetatori la un al treilea suspect. Un bărbat de 46 de ani, fost preot, care ar fi furnizat în mod repetat droguri celor doi. În locuința acestuia au fost găsite marijuana, hașiș, un alt cântar electronic, aparate artizanale pentru consumul de droguri și mai multe telefoane mobile.

Potrivit surselor citate de pulsmedia.md și Știri.md, preotul Oleg Plopan fusese răspopit în urmă cu câțiva ani, dar a continuat să poarte straiele clericale în comunitate. Surse apropiate anchetei afirmă că acesta nu doar furniza droguri, ci era și consumator.

Toți cei trei suspecți au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 10 ani de închisoare, potrivit legislației în vigoare privind traficul de droguri în Republica Moldova.

Deși Plopan nu mai făcea oficial parte din rândurile clerului, cazul ridică întrebări grave cu privire la verificările instituționale și la impactul pe care astfel de cazuri îl au asupra încrederii publice. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei nu au comentat, deocamdată, incidentul. Investigațiile continuă pentru a determina întinderea rețelei și posibile legături cu alți furnizori sau consumatori din afara raioanelor vizate.