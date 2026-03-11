Economie

Cum arată bugetul pensiilor pentru 2026. Sumele alocate și regulile din sistem

Cum arată bugetul pensiilor pentru 2026. Sumele alocate și regulile din sistemSursa foto: INQUAM
Proiectul de buget pentru 2026 prevede menținerea pensiilor din sistemul public de pensii și a celor din sistemul special la nivelul lunii decembrie 2025, potrivit documentelor publicate marți de Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile totale pentru sistemul public de pensii: 158,743 miliarde lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2026 este estimat la 158,909 miliarde lei, din care 158,743 miliarde lei (99,9%) sunt alocate sistemului public de pensii, iar 165,866 milioane lei (0,1%) pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Fondurile destinate plății pensiilor publice se ridică la 154,755 miliarde lei, reprezentând 7,6% din PIB.

Din totalul cheltuielilor sistemului public de pensii, 98,9% vor fi folosite pentru asistență socială, iar 1,1% pentru administrarea sistemului, incluzând cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi, alte transferuri și proiecte finanțate prin PNRR.

Pentru sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, 90,4% din cheltuieli se vor folosi pentru asistență socială (pensii de invaliditate și ajutoare sociale), iar 9,6% pentru funcționarea sistemului (personal, bunuri și servicii, dobânzi și alte cheltuieli).

Excedentul bugetului pentru asigurările sociale: 220,604 milioane lei

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 prevede un excedent de 220,604 milioane lei, aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Structura veniturilor bugetare pentru 2026

Veniturile totale estimate pentru 2026 sunt de 159,130 miliarde lei, din care:

-80% provin din contribuții de asigurări sociale;

-19,7% din subvenții de la bugetul de stat;

-0,3% din venituri nefiscale și fonduri UE.

-Subvenția de la bugetul de stat pentru echilibrare este de 31,419 miliarde lei.

Din totalul veniturilor, 158,743 miliarde lei se referă la sistemul public de pensii (99,8%) și 386,470 milioane lei la sistemul pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%). Veniturile totale sunt diminuate cu 23,8 miliarde lei aferentă Pilonului II de pensii.

Contribuțiile sociale și baza de calcul

Angajați

Proiectul bugetului ia în considerare următoarele:

-cotele de contribuții sociale stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare: 25% pentru angajați, 4% și 8% pentru angajatori în funcție de condiții, 2% pentru asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale;

-baza anuală de calcul pentru persoanele cu venituri independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, care nu poate fi mai mică decât 12 sau 24 salarii minime brute;

-baza de calcul lunar pentru contracte cu timp parțial sub nivelul salariului minim brut garantat;

-contribuția la Pilonul II de 4,75%, cu menținerea scutirii obligațiilor de plată: 300 lei/lună până la 30 iunie 2026 și 200 lei/lună între 1 iulie și 31 decembrie 2026;

-creșterea prognozată a câștigului salarial mediu brut cu 5,5%.

Elemente cheie pentru calculul punctului de pensie și al șomajului

La elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 2026 s-au avut în vedere:

-valoarea punctului de referință: 81 lei;

-creșterea câștigului salarial mediu brut la 9.192 lei, față de 8.709 lei în 2025 și 8.061 lei în 2024;

-scăderea numărului de șomeri la 265.000 persoane, comparativ cu 266.000 persoane la sfârșitul lui 2025;

-menținerea ratei șomajului înregistrat la 3,4% până la finele anului, aceeași valoare ca la sfârșitul lui 2025.

