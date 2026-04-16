Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare

Scenariul unei crize politice majore în România, declanșate de o eventuală rupere a alianței de guvernare, aduce în prim-plan rolul pe care îl va juca președintele Nicușor Dan. Într-o ediție recentă a podcastului Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a analizat mecanismele constituționale și politice care s-ar activa într-un astfel de context tensionat.

Alături de jurnalistul Mirel Curea, liderul social-democrat a explicat pașii pe care șeful statului ar fi obligat să îi urmeze conform fișei postului.

În eventualitatea unui blocaj între partidele aflate la putere, intervenția președintelui devine esențială pentru stabilitatea Executivului. Claudiu Manda subliniază că Nicușor Dan va trebui să își asume responsabilitatea de a aduce forțele politice la aceeași masă.

„La un moment dat președintele va trebui să medieze între puterile pro-europene. Să ne așezăm la masă dacă nu ne înțelegem noi. E în fișa postului. Invitați de domnia sa. E clar că în momentul în care miniștrii PSD se retrag, dacă mergem pe logica aceasta, să semneze decretul de numire pe provizorat.

În momentul în care nu semnează, miniștrii care și-au dat demisia nu sunt demiși până când nu există următorul. Dar, sigur că există o discuție, cred, în sensul acesta, atâta timp cât există, ca să zic așa, domnul Bolojan își asigură majoritatea, e clar că poate să vină în Parlament. Altfel, pui niște miniștri 45 de zile știind că în 45 de zile ajungi unde?”, a afirmat liderul PSD.

Chiar dacă președintele poate numi miniștri interimari pentru o perioadă de 45 de zile, soluția pe termen lung depinde de capacitatea de a coagula o majoritate în jurul unui premier.

Referirea la Ilie Bolojan sugerează că negocierile pentru o nouă structură guvernamentală ar fi extrem de complexe, iar președintele Nicușor Dan ar avea sarcina dificilă de a valida o formulă care să poată trece testul votului în Legislativ, evitând astfel un vid de putere prelungit.

Un alt punct a fost reprezentarea social-democraților în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Întrebat cum a acceptat partidul să aibă un singur ministru în acest organism de decizie strategică, secretarul general al PSD a invocat modul în care s-au desfășurat negocierile inițiale pentru portofolii.

„Ne-am asumat lucrurile acestea. La discuția pe ministere, eu nu eram atunci, au fost discuții între partide, a fost ordinea în care s-au tras. PSD a tras primul, două ministere, cred după aceea celelalte. Sunt ministerele pe care ni le-am asumat în interiorul partidului. Nu ne-am uitat la poziția din CSAT. Ministerele au fost luate într-o ordine de cădere, și PSD a avut propriile priorități”, a explicat Claudiu Manda în cadrul emisiunii Contrapunct.