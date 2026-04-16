46 de miniștri de externe se reunesc la Chișinău. Războiul din Ucraina, migrația și democrația Europei, pe masa discuțiilor

Republica Moldova. Miniștrii afacerilor externe din 46 de state europene se reunesc în data de 15 mai la Chișinău, într-un moment tensionat pentru Europa, pentru a lua decizii privind războiul din Ucraina, migrația și protejarea democrației. Reuniunea va fi deschisă de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Discuțiile se vor concentra pe o serie de probleme prioritare care se află în centrul mandatului Consiliului Europei, cum ar fi războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent deosebit pe responsabilitatea și reconstrucția postbelică. Tema rămâne una esențială pentru întreaga Europă, în condițiile în care sprijinul pentru Ucraina și stabilitatea regională sunt direct legate.

Un alt subiect important vizează activitatea Consiliului Europei în domeniul migrației, în urma conferinței ministeriale din 10 decembrie 2025, care a solicitat adoptarea unei declarații de către Comitetul de Miniștri care să reflecte o abordare europeană comună. Statele membre caută soluții coordonate pentru a gestiona mai eficient fluxurile de migranți, într-un context de presiuni tot mai mari.

Noul Pact Democratic și riscurile externe

Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre Noul Pact Democratic pentru Europa, în lumina noului raport anual al Secretarului General al Consiliului Europei, Alain Berset.

Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă
Pe agendă se află și manipularea informațiilor și interferența străină, inclusiv protejarea proceselor democratice și integritatea alegerilor într-un moment în care presiunile externe sunt în creștere, precum și modalități de consolidare a rezilienței democratice.

Un alt punct care va fi dezbătut va fi viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, în rolul său de unul dintre principalii actori geopolitici care stabilesc standarde în Europa și în lume.

Ordinea de zi va include, de asemenea, problema mai amplă a cooperării internaționale și a multilateralismului eficient, într-un moment în care acestea sunt supuse unor presiuni enorme.

Un nou protocol și semnarea unor tratate

În cele din urmă, va fi adoptat un nou Protocol adițional la Convenția privind spălarea, percheziționarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunilor și privind finanțarea terorismului, pentru a completa și actualiza textul actual.

De asemenea, este planificată o ceremonie de semnare a tratatului, care va permite țărilor să adere la o serie de convenții recente ale Consiliului Europei. La finalul reuniunii, Republica Moldova va preda Președinția Comitetului de Miniștri către Monaco.

Viceprim-ministrul moldovean și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va prezenta o analiză a președinției. Isabelle Berro-Amadeï, ministrul Afacerilor Externe și Cooperării din Monaco, va prezenta prioritățile președinției Principatului pentru următoarele șase luni.

O conferință de presă este programată vineri, 15 mai, la finalul sesiunii, cu miniștrii Republicii Moldova și Monaco și Secretarul General al Consiliului Europei.

17:10 - Fostul portar al lui Arsenal, Alexander Manninger, a murit după ce mașina sa a fost lovită de tren
17:00 - Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
16:54 - 46 de miniștri de externe se reunesc la Chișinău. Războiul din Ucraina, migrația și democrația Europei, pe masa discu...
16:48 - Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
16:43 - Guvernul stabilește praguri minime pentru publicarea datoriilor locale. 1.200 lei pentru persoane fizice și 5.000 lei...
16:37 - Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă

Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
Dan Andronic, despre marea problemă umană pe care o are premierul Ilie Bolojan
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare
