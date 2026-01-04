Cum a convins-o Victor pe Viorica Dăncilă să-l adopteze. Fostul premier nu a avut nicio șansă

Viorica Dăncilă a povestit la un podcast cum a ajuns să-și adopte copilul. Aceasta a explicat că în momentul în care l-a auzit nu a mai putut să plece de lângă el.

Fostul premier a declarat că în momentul în care l-a auzit neajutorat pe copilul pe care urma să îl adopte, nu a putut să rămână indiferentă. „Am ajuns la spital, l-am auzit pe Victor, am auzit plânsetul lui și când am venit acasă i-am spus soțului meu că era un copil care plânge.

L-am auzit că parcă era disperat și i-am spus că eu voi lua acest copil. Prima dată soțul meu s-a uitat la mine puțin nedumerit. Că venise așa din senin. Gândiți-vă că nu știai atunci, dacă are copilul ceva, dacă are probleme, nu puteai să îi face teste. Dar și soțul meu, un om foarte bun a acceptat”, a povestit ea.

Viorica Dăncilă și-a continuat istorisirea și a mai spus că nu a mai putut pleca acasă fără micuț. „Pentru că eu în momentul în care am văzut că țipă, și că toți ceilalți aveau dragostea mamelor lângă ei, mi-am dat seama că nu îl pot lăsa acolo.

Nu puteam să las acel ghemotoc acolo să țipe în continuu și să strige după ajutor. Din momentul acela mi-am dat seama că eu nu pot pleca acasă fără Victor”, a conchis fostul politician.

Aceasta a mai explicat că părinții ei au fost extrem de iubitori. Drept urmare a primit de la ei foarte multă susținere. „Părinții mei au căutat să îmi ofere tot ce e mai bun.

Au făcut o prioritate din a-și susține singurul copil. Până ce au divorțat, în momentul în care eu eram în anul întâi de Facultate”.