Viorica Dăncilă intră în afaceri. Fostul premier și-a înființat o firmă de consultanță

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și lider al PSD, va ocupa funcția de consilier în afaceri și management, potrivit Profit.ro.

Viorica Dăncilă și-a înființat și o firmă de consultanță

Fostul premier și-a înființat, în acest sens, o firmă de consultanță pe care o controlează integral, potrivit datelor analizate de sursa menționată anterior.

Ea deține și funcția de președinte al Casei Româno-Chineze și este co-președinte al Consiliului de Cooperare Economică și Dezvoltare Europa-China (ECECDC).

Vasilica-Viorica Dăncilă a fost al 67-lea prim-ministru al României, funcție pe care a ocupat-o între 29 ianuarie 2018 și 4 noiembrie 2019. Ea este prima femeie din istoria României care a deținut această poziție.

Cariera fostului premier PSD

În 2021, a primit o funcție la Banca Națională a României, din partea guvernatorului Mugur Isărescu.

Banca Națională a României

Banca Națională a României. Sursa foto: dreamstime.com

În aprilie 2024, Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte al Partidului „Națiune Oameni Împreună – Noi”, la primul congres al formațiunii, la aproximativ o lună după ce și-a anunțat plecarea din PSD și revenirea în politică, prin lansarea unui nou partid.

„Admit că nu a fost totul perfect, însă au fost foarte multe lucruri bune pentru România și pentru români. Îmi exprim în continuare credința că fiecare trebuie să fie judecat în funcție de moștenirea reală pe care a lăsat-o la final de mandat, nu în funcție de percepțiile induse și întreținute artificial de anumite medii viciate de interese obscure”, spunea aceasta, la acea vreme.

Ea adăuga: „Vă asigur că nu voi ceda, nu voi face niciun pas înapoi, indiferent de atacurile sau dezinformările care vor urma. Sunt o persoană puternică, perseverentă și vă asigur că decizia de a mă înscrie în Partidul "Națiune Oameni Împreună" am luat-o în clipa în care am fost convinsă că sunt mai hotărâtă ca oricând să revin pe scena politică și să lupt pentru binele țării mele”.

Anul trecut s-a înscris în Partidul Național Conservator Român

Ulterior, însă, în septembrie 2024, cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare, s-a înscris în Partidul Național Conservator Român (PNCR).

Cu această formațiune a intrat anul trecut în competiția parlamentară, în circumscripția București, deschizând lista la Camera Deputaților, fără a obține însă un mandat.

