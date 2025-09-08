Politica Culisele politicii. Blaga și secretele despre Băsescu, Udrea și Kovesi. Ce spune despre Nicușor Dan







Vasile Blaga, fost lider PDL și fost ministru de Interne, a vorbit despre prestația lui Nicușor Dan în primele 100 de zile de mandat la Cotroceni, dar și despre foștii săi colegi de partid, Traian Băsescu și Elena Udrea. Blaga i-a reproșat lui Nicușor Dan lipsa unei echipe consolidate la Cotroceni și absența de la funeraliile lui Ion Iliescu.

Blaga a spus că lipsa de experiență a lui Nicușor Dan nu ar fi o problemă de netrecut dacă ar fi compensată prin oameni competenți în jurul său. „La Cotroceni are doar un consilier pe zona economică, restul sunt oameni rămași de la Iohannis sau din interimatul lui Bolojan. Nu văd echipa lui. Iar în politică, fără o echipă puternică, nu poți câștiga experiență”, a declarat fostul ministru la Kanal D.

Despre absența președintelui de la funeraliile lui Ion Iliescu, Blaga a spus că a fost un moment ce ține de respectul față de instituția prezidențială: „Nu trebuie să-ți placă sau nu Ion Iliescu, dar era fost președinte ales de trei ori. Funcția trebuia respectată. Trebuia să fie acolo”.

În opinia fostului lider PDL, pe plan extern, Nicușor Dan trebuie să fie lângă marile puteri: „Ca să fii parte a problemelor globale, trebuie să te afli într-un grup politic puternic. Dacă vrei să contezi, trebuie să alegi, fie Renew, fie altă familie europeană. Nici asta nu a rezolvat până acum”, a punctat el. Blaga a recunoscut că șeful statului a păstrat orientarea euroatlantică, motiv pentru care l-a și susținut în turul doi al prezidențialelor.

Despre situația politică internă și criticile tot mai dese la adresa premierului Ilie Bolojan, Blaga a afirmat că PNL nu riscă o scindare: „Nu are zilele numărate, nici pe departe. Nu plec de la ideea că e de neînlocuit, dar acum e cea mai bună soluție pentru coaliție. Să nu uităm că Nicușor Dan l-a cam folosit pe Bolojan în turul doi, pentru a obține voturi. Dar nimeni nu s-a înghesuit să fie prim-ministru”.

Vasile Blaga a rememorat și momentele tensionate din PDL, când Traian Băsescu a sprijinit candidatura lui Emil Boc în defavoarea sa. „Nu m-a trădat, pentru că nu am avut o înțelegere cu domnia sa. După congres m-a sunat și m-a rugat să nu rup partidul. I-am spus că eu sting lumina, dar nu plec. Sunt membru fondator. Problemele au apărut după ce am învins-o pe Elena Udrea, iar Băsescu a rupt PDL de la perdeluță”, a spus Blaga.

Blaga a mai spus că relația dintre partid și Băsescu a fost tensionată mai ales din cauza Elenei Udrea:. „Și-a dorit multe, e o femeie inteligentă, dar îi lipsea experiența politică. A evoluat ulterior, dar cred că n-a avut cea mai bună influență asupra lui Traian Băsescu. Nu am ce să-i reproșez însă, fără sprijinul lui Băsescu nu aș fi fost ministru”, a precizat el.

Fostul ministru de interne a respins acuzațiile privind presupuse șpăgi în vămi, care l-au urmărit ani de zile: „În viața mea nu am luat șpagă. Eu am fost director regional, nu vameș. Nu eu stăteam la frontieră să vămuiesc. E un folclor care circulă. A existat un domn Blaga la Vama Nădlac înainte de 1989, dar nu are nicio legătură cu mine”.

În final, Blaga a vorbit și despre relația cu fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi. „Nu am cunoscut-o înainte, ne-a fost prezentată de Monica Macovei. Singurul care a promovat-o a fost Traian Băsescu. Aveam încredere în el, deși ulterior și el a regretat”, a conchis fostul ministru.