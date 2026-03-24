Culisele amânării ședinței de Guvern, unde trebuia adoptată ordonanța privind piața carburanților. Intervenția decisivă

Guvernul a amânat adoptarea ordonanței de urgență privind intervenția pe piața carburanților, pe fondul întârzierii avizului Consiliului Economic și Social (CES) și al unor tensiuni legate de impactul măsurilor asupra mediului privat. De fapt, se urmărește o renegociere între cele trei părți, potrivit unor surse.

Ședința extraordinară a Guvernului în care urma să fie adoptată ordonanța de urgență privind intervenția pe piața carburanților nu a mai avut loc la ora programată. Executivul a decis amânarea în condițiile în care Consiliul Economic și Social (România) nu finalizase procedura de avizare necesară.

Decizia a fost comunicată oficial, fiind invocată întârzierea avizului consultativ. Fără acest document, Guvernul nu putea avansa adoptarea actului normativ în forma programată.

Potrivit unor surse, în cadrul CES, reprezentanții mediului de afaceri au cerut suplimentar consultarea în cadrul Consiliul Național Tripartit, înainte de emiterea avizului.

Această solicitare a dus la prelungirea discuțiilor și la imposibilitatea finalizării procedurii în timpul estimat inițial. De asemenea, reprezentanți ai mediului economic au susținut că proiectul de ordonanță transferă costurile intervenției în principal către companii, fără o participare financiară a statului.

În cadrul dezbaterilor din CES, patronatele au solicitat explicit ca proiectul să fie analizat și în cadrul dialogului tripartit. Argumentul principal a vizat distribuția costurilor generate de măsurile propuse.

Din acest motiv, procedura de avizare a fost întârziată, ceea ce a condus la amânarea ședinței de Guvern. În mod obișnuit, avizul CES poate fi emis într-un interval scurt, însă de această dată s-a decis prelungirea consultărilor.

După amânarea inițială, autoritățile au stabilit un nou calendar de lucru pentru a debloca procedura legislativă. Consiliul Național Tripartit urma să se reunească miercuri de la ora 11:30. Ulterior, de la ora 14:30, este programată o nouă ședință a Consiliul Economic și Social (România), în vederea avizării proiectului.

Guvernul ar putea relua procedura de adoptare în aceeași zi, însă doar în condițiile în care textul ordonanței rămâne neschimbat în urma consultărilor. În situația în care apar modificări, proiectul trebuie retrimis pentru noi avize, ceea ce ar putea duce la o nouă întârziere.

Proiectul de act normativ urmărea intervenția statului pe piața carburanților, ținând cont de creșterile prețurilor generate de evoluția pieței internaționale a petrolului.

Printre direcțiile analizate se aflau plafonarea adaosurilor comerciale, mecanisme de control al pieței și posibile restricții privind exporturile. Executivul a argumentat necesitatea acestor măsuri prin riscurile economice și sociale asociate evoluției costurilor la carburanți.