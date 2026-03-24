Culisele amânării ședinței de Guvern, unde trebuia adoptată ordonanța privind piața carburanților. Intervenția decisivă

Culisele amânării ședinței de Guvern, unde trebuia adoptată ordonanța privind piața carburanților. Intervenția decisivăPrețul carburanților. Sursa foto: arhivă EVZ
Guvernul a amânat adoptarea ordonanței de urgență privind intervenția pe piața carburanților, pe fondul întârzierii avizului Consiliului Economic și Social (CES) și al unor tensiuni legate de impactul măsurilor asupra mediului privat. De fapt, se urmărește o renegociere între cele trei părți, potrivit unor surse.

Ședința de Guvern privind piața carburanților a fost amânată în lipsa avizului CES

Ședința extraordinară a Guvernului în care urma să fie adoptată ordonanța de urgență privind intervenția pe piața carburanților nu a mai avut loc la ora programată. Executivul a decis amânarea în condițiile în care Consiliul Economic și Social (România) nu finalizase procedura de avizare necesară.

Decizia a fost comunicată oficial, fiind invocată întârzierea avizului consultativ. Fără acest document, Guvernul nu putea avansa adoptarea actului normativ în forma programată.

Discuțiile din CES au fost influențate de solicitările mediului de afaceri

Potrivit unor surse, în cadrul CES, reprezentanții mediului de afaceri au cerut suplimentar consultarea în cadrul Consiliul Național Tripartit, înainte de emiterea avizului.

Criză la CE Oltenia. Peste 1.500 de mineri rămân fără contracte. Bolojan exclude salariile compensatorii
ANAF, despre controlul la firmele lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus: Tranzacții și fluxuri financiare suspecte
Această solicitare a dus la prelungirea discuțiilor și la imposibilitatea finalizării procedurii în timpul estimat inițial. De asemenea, reprezentanți ai mediului economic au susținut că proiectul de ordonanță transferă costurile intervenției în principal către companii, fără o participare financiară a statului.

Patronatele au cerut o etapă suplimentară de consultare

În cadrul dezbaterilor din CES, patronatele au solicitat explicit ca proiectul să fie analizat și în cadrul dialogului tripartit. Argumentul principal a vizat distribuția costurilor generate de măsurile propuse.

Din acest motiv, procedura de avizare a fost întârziată, ceea ce a condus la amânarea ședinței de Guvern. În mod obișnuit, avizul CES poate fi emis într-un interval scurt, însă de această dată s-a decis prelungirea consultărilor.

Guvernul a reconfigurat calendarul consultărilor

După amânarea inițială, autoritățile au stabilit un nou calendar de lucru pentru a debloca procedura legislativă. Consiliul Național Tripartit urma să se reunească miercuri de la ora 11:30. Ulterior, de la ora 14:30, este programată o nouă ședință a Consiliul Economic și Social (România), în vederea avizării proiectului.

Guvernul României. Sursă foto: Facebook

Guvernul ar putea relua procedura de adoptare în aceeași zi, însă doar în condițiile în care textul ordonanței rămâne neschimbat în urma consultărilor. În situația în care apar modificări, proiectul trebuie retrimis pentru noi avize, ceea ce ar putea duce la o nouă întârziere.

Ordonanța viza măsuri de stabilizare privind piața carburanților

Proiectul de act normativ urmărea intervenția statului pe piața carburanților, ținând cont de creșterile prețurilor generate de evoluția pieței internaționale a petrolului.

Printre direcțiile analizate se aflau plafonarea adaosurilor comerciale, mecanisme de control al pieței și posibile restricții privind exporturile. Executivul a argumentat necesitatea acestor măsuri prin riscurile economice și sociale asociate evoluției costurilor la carburanți.

19:36 - Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice
19:29 - Criză la CE Oltenia. Peste 1.500 de mineri rămân fără contracte. Bolojan exclude salariile compensatorii
19:23 - ANAF, despre controlul la firmele lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus: Tranzacții și fluxuri financiare su...
19:12 - Demolarea „oficialei” de la stadionul Dinamo, blocată de ANAF, deși Primăria Sectorului 1 își exprimase acordul. Care...
19:04 - Mirela Vaida pleacă la Asia Express, fără soț. Cu cine va face echipă
18:57 - Sinner a intrat în istorie. Italianul a bătut recordul deținut de Djokovic din 2016

Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice
Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul
Cât mai rezistă NATO? Alianța militară trebuie să se reinventeze urgent
