International

Criză de nervi în biroul președintelui. Andrii Yermak, demis după percheziții și jumătate de oră de țipete

Comentează știrea
Criză de nervi în biroul președintelui. Andrii Yermak, demis după percheziții și jumătate de oră de țipeteAndrii Iermak. Sursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Vinerea trecută, 28 noiembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe șeful biroului său, Andrii Yeermak, considerat a doua cea mai influentă persoană din țară..

Decizia a fost luată după ce autoritățile anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul lui Yermak în cadrul anchetei privind delapidarea la compania de stat Energoatom.

Când i s-a cerut să scrie o scrisoare de demisie, Andrii Yermak a avut „o criză de nervi de jumătate de oră cu insulte, reproșuri și acuzații”.

Perchezițiile și circumstanțele demiterii

Potrivit Ukrainska Pravda, pe 28 noiembrie, în jurul orei șase dimineața, trei mașini cu angajați ai Biroului Național Anticorupție (NABU) și ai Biroului Specializat al Procurorului Anticorupție (SAPO) au ajuns în cartierul guvernamental din Kiev pentru a percheziționa locuința lui Yermak.

Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi

Inițial, gardienii de la punctul de control au refuzat accesul, însă percheziția a fost realizată pe parcursul a aproximativ opt ore, fiind confiscate mai multe telefoane și laptopuri.

Mandatul de percheziție a fost emis cu o săptămână înainte, pe 21 noiembrie, ceea ce arată că autoritățile aveau timp să pregătească procedurile.

În jurul orei nouă dimineața, în timp ce percheziția era în desfășurare, prim-viceprim-ministrul Mihailo Fedorov și șefii NABU și SAPO s-au întâlnit cu Zelenski la biroul său pentru a discuta situația.

„Zelenski a întâmpinat oaspeții în starea unui om care a realizat brusc că luptele simultan pe două fronturi, extern și intern, amenință nu figuri politice individuale, ci însăși guvernabilitatea țării”.

Decizia de demitere și reacția lui Yermak

După consultări și o pauză de reflecție, președintele a inițiat pregătirea scrisorii de demisie. Yermak a reacționat:

„Sunt o persoană onestă și decentă. Am fost făcut de rușine și demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că sunt la Kiev din 24 februarie 2022. Prin urmare, nu vreau să creez probleme pentru Zelenski: merg în față”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Володимир Зеленський

Într-o altă declarație pentru Financial Times, Yermak a precizat că nu-i poartă ranchiună președintelui:

„A fost prietenul meu înainte de această slujbă și mă voi aminti de el după aceea”.

Context politic și implicații pentru administrație

Demisia lui Yermak a fost susținută de mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv prim-viceprim-ministrul Fedorov, ministrul Apărării Denis Șmihal și președintele Radei Verkhovna, Ruslan Ștefanciuk.

Reprezentanți ai Casei Albe ar fi sugerat de asemenea necesitatea schimbării lui, iar unii oficiali au creat un chat secret pentru a coordona demiterea.

După plecarea lui Yermak, Zelenski va trebui să numească un nou șef al biroului său. Printre candidații posibili se numără Mihailo Fedorov, Denis Șmihal, Pavlo Palisa și Serghei Kislițea.

Delegația ucraineană la discuțiile cu Statele Unite, în locul lui Yermak, a fost condusă de Rustem Umerov, secretar al Consiliului pentru Securitate și Apărare Națională

Evenimentul ar putea influența negocierile de pace și structura internă a administrației, în funcție de noul șef numit și de modul în care se va desfășura reforma instituțiilor-cheie din Ucraina.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:14 - Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
19:06 - Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru explică blocarea avansărilor în grad. De ce nu a aprobat Nicușor Dan promovările de ...
18:58 - Ministerul Energiei, despre oprirea centralei de la Brazi: Sistemul Energetic Naţional poate acoperi necesarul de consum
18:50 - Grindeanu: Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă
18:41 - Britanicul care a antrenat armata ucraineană, acuzat de spionaj pentru FSB
18:31 - NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Proiecte speciale