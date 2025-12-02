Criză de nervi în biroul președintelui. Andrii Yermak, demis după percheziții și jumătate de oră de țipete

Vinerea trecută, 28 noiembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe șeful biroului său, Andrii Yeermak, considerat a doua cea mai influentă persoană din țară..

Decizia a fost luată după ce autoritățile anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul lui Yermak în cadrul anchetei privind delapidarea la compania de stat Energoatom.

Când i s-a cerut să scrie o scrisoare de demisie, Andrii Yermak a avut „o criză de nervi de jumătate de oră cu insulte, reproșuri și acuzații”.

Potrivit Ukrainska Pravda, pe 28 noiembrie, în jurul orei șase dimineața, trei mașini cu angajați ai Biroului Național Anticorupție (NABU) și ai Biroului Specializat al Procurorului Anticorupție (SAPO) au ajuns în cartierul guvernamental din Kiev pentru a percheziționa locuința lui Yermak.

Inițial, gardienii de la punctul de control au refuzat accesul, însă percheziția a fost realizată pe parcursul a aproximativ opt ore, fiind confiscate mai multe telefoane și laptopuri.

Mandatul de percheziție a fost emis cu o săptămână înainte, pe 21 noiembrie, ceea ce arată că autoritățile aveau timp să pregătească procedurile.

În jurul orei nouă dimineața, în timp ce percheziția era în desfășurare, prim-viceprim-ministrul Mihailo Fedorov și șefii NABU și SAPO s-au întâlnit cu Zelenski la biroul său pentru a discuta situația.

„Zelenski a întâmpinat oaspeții în starea unui om care a realizat brusc că luptele simultan pe două fronturi, extern și intern, amenință nu figuri politice individuale, ci însăși guvernabilitatea țării”.

După consultări și o pauză de reflecție, președintele a inițiat pregătirea scrisorii de demisie. Yermak a reacționat:

„Sunt o persoană onestă și decentă. Am fost făcut de rușine și demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că sunt la Kiev din 24 februarie 2022. Prin urmare, nu vreau să creez probleme pentru Zelenski: merg în față”

Într-o altă declarație pentru Financial Times, Yermak a precizat că nu-i poartă ranchiună președintelui:

„A fost prietenul meu înainte de această slujbă și mă voi aminti de el după aceea”.

Demisia lui Yermak a fost susținută de mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv prim-viceprim-ministrul Fedorov, ministrul Apărării Denis Șmihal și președintele Radei Verkhovna, Ruslan Ștefanciuk.

Reprezentanți ai Casei Albe ar fi sugerat de asemenea necesitatea schimbării lui, iar unii oficiali au creat un chat secret pentru a coordona demiterea.

După plecarea lui Yermak, Zelenski va trebui să numească un nou șef al biroului său. Printre candidații posibili se numără Mihailo Fedorov, Denis Șmihal, Pavlo Palisa și Serghei Kislițea.

Delegația ucraineană la discuțiile cu Statele Unite, în locul lui Yermak, a fost condusă de Rustem Umerov, secretar al Consiliului pentru Securitate și Apărare Națională

Evenimentul ar putea influența negocierile de pace și structura internă a administrației, în funcție de noul șef numit și de modul în care se va desfășura reforma instituțiilor-cheie din Ucraina.