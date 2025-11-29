Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, care a demisionat după percheziția locuinței sale, a a anunțat că se îndreaptă spre linia frontului, potrivit New York Post.

Iermak a făcut un pas înapoi după ce locuința sa a fost percheziționată de Biroul Național Anticorupție și și-a anunțat intenția de a merge pe front. El a subliniat că este pregătit să înfrunte orice consecințe și și-a cerut scuze anticipat pentru eventualele perioade în care nu va putea comunica. Iermak a reamintit că, încă din 24 februarie 2022, se află la Kiev și este implicat activ în apărarea Ucrainei.

El a declarat că nu dorește să creeze probleme președintelui Volodimir Zelenski și nu a precizat când sau în ce mod intenționează să înceapă serviciul la linia frontului.

Demisia lui Iermak a avut loc în contextul pregătirilor delegației ucrainene pentru discuțiile cu echipa americană privind planul de pace. Potrivit ambasadorului Ucrainei în SUA, plecarea acestuia a ajutat la evitarea speculațiilor și la menținerea încrederii publice.

Președintele Zelenski a lăudat poziția patriotică a lui Iermak și a precizat că demisia acestuia nu schimbă reprezentarea diplomatică a Ucrainei. În același timp, a mai spus liderul de la Kiev,„ acest pas este considerat util pentru a mulțumi opinia publică și a restabili încrederea ucrainenilor”. Zelenski a revizuit deja componența delegației pentru viitoarele negocieri privind planul de pace.

Investigația, care durează de un an, vizează posibile deturnări de fonduri prin intermediul unor contractori ai companiei Energoatom. Totuși, după percheziție nu a fost inițiată nicio procedură oficială împotriva lui Iermak.

Pe 28 noiembrie, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au percheziționat locuința lui Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei. Iermak a confirmat că acțiunile de investigație se desfășurau la domiciliul său și a declarat că avocații săi cooperează pe deplin cu autoritățile. Nu au fost formulate suspiciuni oficiale sau acuzații împotriva nimănui, inclusiv împotriva lui Iermak.

La scurt timp după aceea, Andrii Iermak și-a depus demisia din funcția de șef al Biroului Prezidențial. Președintele Zelenski a transmis că, într-un moment în care atenția este concentrată pe diplomație și apărare, forțele interne ale țării rămân fundația principală a unității externe a Ucrainei și a relațiilor internaționale.

După demisia lui Iermak, delegația ucraineană care va participa la negocieri va fi reprezentată de șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, reprezentanți ai serviciilor de informații, membri ai Consiliului Național de Securitate și Apărare și personal din Ministerul Afacerilor Externe.