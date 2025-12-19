Cristian Onețiu, la un pas de bătaie. 20 de tineri de 18 ani au sărit la scandal

Omul de afaceri, Cristian Onețiu a povestit la un podcast o întâmplare dintr-o parcare din București, unde aproape că s-a iscat o bătaie. Totul din cauza faptului că un tânăr a lovit-o ușor cu mașina pe soția lui.

Omul de afaceri a povestit o întâmplare mai puțin plăcută dintr-o parcare în care a fost implicată și soția lui. ”Acum o săptămână era cât pe ce să mă bat cu 20 de copii de 18 ani. Am trecut printr-o parcare și unul a dat cu spatele, Florina a fost ușor lovită, dar nu să cadă. Și eu m-am dus la șofer și l-am întrebat: ”tu ai permis? Tu îți dai seama că trebuie să te asiguri când ieși din parcare.

Și s-au strâns vreo 20 care stăteau așa pe acolo și mi-au zis: ”ești comunist din ăla, ai ceva cu noi?” Și le-am zis că nu am nimic cu ei, dar vreau să își ceară scuze. E simplu, toți greșim, ai dat cu spatele și era un pieton . Nu știu ce să spun mai mult de atât”, le-ar fi spus omul de afaceri.

Acesta a continuat explicațiile. Numai că totul a căpătat o turnură neașteptată. ”Te-am întrebat dacă ai permis să știu dacă chem poliția că nu ai permis. Sau te întreb dacă ai greșit și dacă ai conștientizat și dacă vrei să spui ceva.

Și când Florina a venit să vorbească ceva, unul dintre ei zice: vezi că se bagă nevastă-ta unde nu-i fierbe oala”, a povestit el.

Iar discuția a degenerat. ”Eu îi zic: eu nu sunt comunist, dar tu ești din anii 1920 când femeia era animal în curte. Cum poți să vorbești așa. Noi doi suntem oameni, ea e nevasta mea și nu ar trebui să vorbească?! Nu, noi eram doi oameni într-o situație, tu te-ai băgat peste și adaugi misoginismul tău.

Ești prieten cu Andrew Tate și gașca asta? Ai simpatii speciale? Te-ai băgat acolo la el să te învețe să fii bărbat. Și zice: ”a, ești femeie mă și tu, dacă nu îți ții nevasta din scurt”, a mai spus Onețiu.