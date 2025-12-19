Monden

Cristian Onețiu, la un pas de bătaie. 20 de tineri de 18 ani au sărit la scandal

Comentează știrea
Cristian Onețiu, la un pas de bătaie. 20 de tineri de 18 ani au sărit la scandal
Din cuprinsul articolului

Omul de afaceri, Cristian Onețiu a povestit la un podcast o întâmplare dintr-o parcare din București, unde aproape că s-a iscat o bătaie. Totul din cauza faptului că un tânăr a lovit-o ușor cu mașina pe soția lui.

Cristian Onețiu, scandal cu mai mulți tineri

Omul de afaceri a povestit o întâmplare mai puțin plăcută dintr-o parcare în care a fost implicată și soția lui. ”Acum o săptămână era cât pe ce să mă bat cu 20 de copii de 18 ani. Am trecut printr-o parcare și unul a dat cu spatele, Florina a fost ușor lovită, dar nu să cadă. Și eu m-am dus la șofer și l-am întrebat: ”tu ai permis? Tu îți dai seama că trebuie să te asiguri când ieși din parcare.

Și s-au strâns vreo 20 care stăteau așa pe acolo și mi-au zis: ”ești comunist din ăla, ai ceva cu noi?” Și le-am zis că nu am nimic cu ei, dar vreau să își ceară scuze. E simplu, toți greșim, ai dat cu spatele și era un pieton . Nu știu ce să spun mai mult de atât”, le-ar fi spus omul de afaceri.

Mănăstirile suspendate între cer și pământ. Cum a fost construită Meteora pe stânci imposibil de escaladat
Mănăstirile suspendate între cer și pământ. Cum a fost construită Meteora pe stânci imposibil de escaladat
Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”
Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”

Greșeala nu a fost recunoscută

Acesta a continuat explicațiile. Numai că totul a căpătat o turnură neașteptată. ”Te-am întrebat dacă ai permis să știu dacă chem poliția că nu ai permis. Sau te întreb dacă ai greșit și dacă ai conștientizat și dacă vrei să spui ceva.

Și când Florina a venit să vorbească ceva, unul dintre ei zice: vezi că se bagă nevastă-ta unde nu-i fierbe oala”, a povestit el.

S-a ajuns la Andrew Tate

Iar discuția a degenerat. ”Eu îi zic: eu nu sunt comunist, dar tu ești din anii 1920 când femeia era animal în curte. Cum poți să vorbești așa. Noi doi suntem oameni, ea e nevasta mea și nu ar trebui să vorbească?! Nu, noi eram doi oameni într-o situație, tu te-ai băgat peste și adaugi misoginismul tău.

Ești prieten cu Andrew Tate și gașca asta? Ai simpatii speciale? Te-ai băgat acolo la el să te învețe să fii bărbat. Și zice: ”a, ești femeie mă și tu, dacă nu îți ții nevasta din scurt”, a mai spus Onețiu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Mănăstirile suspendate între cer și pământ. Cum a fost construită Meteora pe stânci imposibil de escaladat
23:48 - Cristian Onețiu, la un pas de bătaie. 20 de tineri de 18 ani au sărit la scandal
23:38 - Rubio avertizează că pacea în Gaza este imposibilă fără dezarmarea Hamas
23:27 - Demisiile din fruntea PNL Constanța, în vizorul lui Bolojan. Ce schimbări urmează în interiorul partidului
23:17 - Scandal în Bundeswehr. Versuri asociate perioadei naziste, rostite la petrecerea de Crăciun a armatei
23:05 - Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale