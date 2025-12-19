Social

Cât costă conducerea fără permis: Un vițel și 1.000 de euro. Mituitorul a fost prins în flagrant

Mită. Sursa foto: Freepik
Un bărbat din Sibiu a fost prins în flagrant în timp ce încerca să ofere mită 1.000 de euro și un vițel promis unui polițist, pentru a evita un dosar penal privind conducerea fără permis, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Un bărbat din Sibiu a fost reținut pentru dare de mită

Bărbatul reținut a oferit 1.000 de euro unui polițist pentru a evita un dosar penal privind conducerea fără permis. Bărbatul a fost arestat pentru 24 de ore.

”Persoana a încercat să-l determine pe poliţistul care instrumenta cauza să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu în mod corespunzător. Autorul i-ar fi promis poliţistului sume de bani sau bunuri, inclusiv un animal (viţel), pentru ca cercetările să fie desfăşurate într-o manieră favorabilă”, se arată în sursa citată.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, flagrantul a fost realizat de polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorul de caz, imediat după remiterea sumei de bani. Polițistul a înregistrat denunțul la Serviciul Județean Anticorupție Sibiu.

 Tentativă de influențare a unui polițist în timpul audierii

Potrivit cercetărilor, fapta ar fi avut loc în intervalul orar 13:30–16:20, în timpul audierii persoanei în calitate de suspect. Dosarul viza conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Ancheta arată că sibianul ar fi încercat să îl determine pe polițistul care instrumenta cauza să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în mod corespunzător. Cauza se afla pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.

Bărbatul i-a promis polițistului un vițel și 1000 de euro

Potrivit comunicatului de presă, autorul i-ar fi promis polițistului sume de bani sau bunuri, inclusiv un animal, respectiv un vițel. Scopul ar fi fost ca cercetările să fie desfășurate într-o manieră favorabilă și ca, pe viitor, acesta să nu se sesizeze din oficiu cu privire la fapte similare.

Ulterior, în cursul aceleiași zile, suspectul a remis suma de 1.000 de euro când a realizat că a fost prins în flagrant, conform aceleiași surse.

