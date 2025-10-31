Cristian Maftei, finul lui Crin Antonescu, a scăpat de condamnarea la închisoare în dosarul „Mită la prefect”

Omul de afaceri Cristian Maftei, finul lui Crin Antonescu urmărit internațional timp de peste zece ani, a scăpat de pedeapsa cu închisoarea după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat decizia Curții de Apel, care stabilise la începutul lunii iulie prescrierea răspunderii sale penale.

În 2014, omul de afaceri Cristian Maftei a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare în dosarul „Mită la prefect”. În același caz, fostul prefect de Iași, Radu Prisăcaru, a primit o pedeapsă de patru ani, fiind acuzat că a cerut trei hectare de teren drept mită pentru retrocedarea unei proprietăți de 16 hectare. Fostul șef al Agenției Domeniilor Statului, Flavius Ioniță, și avocatul Toni Baltag au fost condamnați la câte trei ani de închisoare.

Radu Prisăcaru, Flavius Ioniță și Toni Baltag și-au ispășit pedepsele. În schimb, finul lui Crin Antonescu a părăsit țara cu câteva zile înainte de pronunțarea sentinței definitive, fiind ulterior dat în urmărire internațională.

La începutul lunii iulie, instanța a decis că răspunderea penală a lui Cristian Maftei s-a prescris. Procurorii au contestat hotărârea, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins săptămâna aceasta contestația.

„ICCJ a respins astăzi contestația formulată de Parchet. Interesant este că, după ce la data de 3 iulie 2025, când dosarul s-a judecat în primă instanță la Curtea de Apel Iași, DNA a susținut admiterea contestației la executare formulată de judecătorul delegat, constatarea prescripției și anularea mandatului de arestare, ulterior a făcut contestație la ÎCCJ, susținând contrariul. Chestiunea a stârnit zâmbete și în sala Instanței Supreme”, a spus Marius Sebastian Striblea, avocatul lui Cristian Maftei, citat de ziaruldeiasi.

La judecarea contestației, procurorii au invocat noile prevederi legale, potrivit cărora persoanele care se sustrag de la executarea pedepsei sunt considerate evadați.

Totuși, această situație se aplică doar dacă există o hotărâre definitivă consemnată în cazier. În cazul finului lui Crin Antonescu, cazierul era deja gol, iar instanța a respins contestația.