Loredana Chivu, nevoită să plătească 250.000 de euro. Instanța a hotărât

Loredana Chivu a pierdut definitiv războiul juridic cu clinica estetică unde s-a operat în urmă cu aproape cinci ani. După ani de procese, recursuri și acuzații publice, instanța a respins ultima contestație formulată de fosta asistentă TV, iar decizia este definitivă.

Cazul, care a pornit de la o intervenție estetică de mărire a posteriorului, s-a transformat într-un scandal de proporții. Fosta asistentă TV a afirmat că operația ar fi decurs prost și că, ulterior, a fost nevoită să suporte nu mai puțin de 14 intervenții chirurgicale, dintre care mai multe de reconstrucție.

În urma problemelor medicale, Loredana Chivu a acuzat clinica și pe medicul care a operat-o de malpraxis, cerând daune de 300.000 de euro. Însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată: în loc să primească despăgubiri, a ajuns să fie ea cea dată în judecată.

Reprezentanții clinicii conduse de Valentin Burada au acuzat-o pe blondină că le-ar fi afectat imaginea prin declarațiile publice și ar fi încălcat clauze contractuale. Primul proces s-a încheiat cu o decizie nefavorabilă pentru blondină, instanța obligând-o să plătească despăgubiri considerabile.

După verdictul inițial, Loredana Chivu a formulat recurs, sperând că va obține o reducere sau anulare a sumei datorate. Însă, potrivit portalului instanțelor de judecată, magistrații au respins cererea ca inadmisibilă.

„Admite excepţia inadmisibilităţii recursului, invocată de recurentă. Respinge recursul, ca inadmisibil. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 29.10.2025”, se arată în decizia instanței.

Cu alte cuvinte, procesul s-a încheiat, iar fosta asistentă TV nu mai are nicio cale de atac, potrivit Cancan.

Conform hotărârilor anterioare, Loredana Chivu trebuie să achite 253.000 de euro către clinică, sumă formată din mai multe tipuri de despăgubiri:

50.000 de euro pentru afirmațiile publice considerate defăimătoare,

100.000 de euro pentru prejudiciul de imagine adus clinicii,

100.000 de euro pentru încălcarea clauzelor contractuale, la care se adaugă taxe de timbru de aproximativ 3.000 de euro.

Totul a pornit de la o operație estetică pe care Loredana Chivu o făcuse cu intenția de a-și îmbunătăți aspectul fizic. După intervenție, aceasta a susținut că ar fi suferit complicații grave, fiind nevoită să suporte 14 operații suplimentare pentru a corecta problemele apărute.

Fosta asistentă TV a povestit de-a lungul anilor că perioada respectivă a fost una extrem de dificilă, marcată de dureri, spitalizări și recuperări repetate. Totuși, după ani de luptă în instanță, povestea s-a încheiat cu o decizie care o lasă fără posibilitatea de a contesta verdictul.