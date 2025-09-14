Cristi Chivu, despre momentul dintre Marcus și Khephren Thuram: Nu cunosc contextul

Cristi Chivu, în vârstă de 44 de ani, a declarat, după ce a fost întrebat despre momentul dintre Marcus și Khephren Thuram, că nu a văzut gestul și nu cunoaște contextul. „Hai să începem să vorbim despre ce am văzut. Mă interesează să înțeleg momentele meciului”, a spus acesta, citat de fcinter1908.it.

Inter a avut un nou eșec în Serie A, după înfrângerea de pe teren propriu din etapa trecută cu Udinese, scor 1-2. De această dată, fosta campioană a Italiei a fost aproape să obțină un punct în deplasarea cu Juventus, dar a pierdut după un gol primit în prelungiri.

În prelungirile meciului cu Juventus, pierdut cu 3-4, imediat după ce formația antrenată de Cristi Chivu a încasat al patrulea gol, Marcus Thuram, atacantul lui Inter, a fost surprins de camere râzând împreună cu fratele său, mijlocaș la echipa adversă, iar fanii nu au fost mulțumiți de reacția sa.

După meci, Cristi Chivu a participat la conferința de presă. Un jurnalist l-a întrebat dacă acceptă ca Marcus Thuram, unul dintre jucătorii săi, să glumească la finalul partidei cu fratele său, Khephren Thuram, mijlocaș la Juventus.

„Era normal ca Thuram să râdă cu fratele său la mijlocul terenului după scorul de 4-3?”, a întrebat unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă de după meci.

„Nu am văzut, nu știu, nu cunosc contextul, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Nu mai încerca să stârnești controverse, nu ajută nimănui. Hai să începem să vorbim despre ce am văzut. Mă interesează să înțeleg momentele meciului”, a spus antrenorul, citat de fcinter1908.it.

El a adăugat: „Atitudinea echipei, în opinia mea, a fost corectă. Am reușit să facem probleme celor de la Juventus. Am dominat chiar și în repriza a doua, dar apoi nu am știut să controlăm situația”.

Antrenorul a declarat că nu se uită niciodată la performanțele individuale și că echipa ar fi trebuit să gestioneze mai bine mingea înainte să ajungă la Dimarco.

„Îmi asum responsabilitatea pentru performanța întregii echipe, chiar și când eram conduși. Hakan a făcut ceea ce știe să facă, iar noi avem nevoie de tot ce poate face. Trebuie să fii bun în a înțelege momentul și când poți face anumite lucruri”, a mai spus Cristi Chivu, la conferința de presă.