Sport Cupa Mondială, calificări: Bolivia, victorie în meciul cu Braziliei, scor cu 1-0







Bolivia a obținut o victorie importantă în fața Braziliei, scor 1-0, în meciul disputat marți în calificările pentru Cupa Mondială. Această reușită le-a asigurat bolivienilor un loc în barajele intercontinentale. Partida, găzduită la La Paz, a fost marcată de tensiuni, iar echipa Braziliei a reclamat atitudinea ostilă a suporterilor locali dar și deciziile arbitrilor, considerate în favoarea gazdelor.

Pe de altă parte, Venezuela a ratat șansa de a merge mai departe după ce a fost învinsă pe teren propriu cu 3-6 de Columbia, ceea ce a consolidat poziția Boliviei în lupta pentru calificare.

Mai multe echipe sud-americane și-au asigurat deja prezența la faza finală a Cupei Mondiale care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Printre acestea se numără Argentina, Ecuador, Columbia, Uruguay, Brazilia și Paraguay. Bolivia va reprezenta America de Sud în turneul de baraj programat pentru luna martie, unde șase echipe se vor lupta pentru două locuri la Cupa Mondială.

Meciul s-a jucat în fața unei selecționate braziliene puternic schimbată. Antrenorul Carlo Ancelotti a decis să nu folosească niciun titular care joacă în Europa. Echipa gazdă, condusă de Oscar Villegas, a reușit să câștige grație unui penalty transformat de Miguelito în minutul 45+4. Decizia loviturii de la 11 metri a venit după un fault al lui Bruno Guimarães asupra lui Roberto Fernández, sancționat și confirmat de camera VAR.

Samir Xaud, președintele confederației braziliene, a calificat drept „trist” ceea ce s-a întâmplat în timpul meciului. El a subliniat că echipa sa a venit să joace fotbal, însă a fost nevoită să se confrunte cu o serie de dificultăți încă de la sosire.

„La altitudinea de 4.000 de metri, nu doar adversarii au fost o problemă, ci și arbitrii, forțele de ordine și chiar copiii de mingi, care interveneau în joc prin modul în care returnau mingile pe teren,” a explicat Xaud, descriind experiența ca pe un adevărat haos.

El a adăugat că acest comportament nu corespunde standardelor fotbalului mondial sau sud-american și că echipa braziliană își dorește să progreseze, dar că atitudinea întâlnită face acest lucru dificil, mai ales când pe teren se află 14 jucători. Xaud a făcut apel către oficialii Conmebol: „Este imposibil să acceptăm așa ceva, este o situație absurdă,” a conchis el.

Performanța echipei include opt victorii, patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri, ceea ce reprezintă o rată de succes de 51,85%. Este pentru prima dată, de la implementarea actualului format al preliminariilor – cu 10 echipe care se întâlnesc tur-retur, începând din 1996 – când Brazilia nu reușește să atingă pragul de 30 de puncte în această fază a competiției.

În schimb, Bolivia își propune să revină în forță la Cupa Mondială, competiție la care a lipsit din 1994. Pentru a-și asigura prezența, echipa națională va trebui să înfrunte o serie de baraje intercontinentale, unde va concura împotriva a cinci adversari din diverse regiuni: două reprezentante ale Americii de Nord, America Centrală și Caraibe, precum și câte una din Asia, Africa și Oceania. Aceste meciuri decisive vor determina dacă Bolivia va putea să-și îndeplinească obiectivul și să revină pe cea mai importantă scenă fotbalistică mondială, potrivit sports.yahoo.com.